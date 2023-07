A los argentinos les preocupa más la inflación que perder el empleo

Un estudio de PwC reveló que la mayor preocupación para los empleados argentinos es el aumento del costo de vida, incluso más que la posibilidad de perder el empleo frente a la IA. En ese sentido, un 56% señaló que las remuneraciones alcanzan solo para pagar gastos corrientes, pero no para ahorros o gastos extras como vacaciones y solo un 23% expresó que sus ingresos permiten cubrir también esos rubros.

Además, el 74% de quienes tienen más de un empleo aseguró que lo hace para ganar más dinero y solo un 24% para obtener mayor capacitación o entrenar nuevas habilidades. Al ser consultados qué acciones tomarán para enfrentar esta situación, el 47% manifestó que pedirá un aumento salarial, el 36% que solicitará un ascenso y el 20% intentará cambiar de empleo.

¿Cuáles son las dos grandes preocupaciones de las empresas hoy en día?

Estos números van en sintonía con lo que pasa en otros países del mundo donde uno de cada cuatro encuestados (26%) respondió que busca activamente un nuevo empleo en los últimos 12 meses. Los resultados fueron presentados en el “PwC’s Global Workforce Hopes and Fears Survey 2023” realizado a casi 54.000 trabajadores de 46 países.

Cabe señalar que dentro de las respuestas de los que respondieron que muy posiblemente cambien de empleo están incluidos aquellos que se sienten abrumados (44%), los que tienen dificultades para pagar las cuentas cada mes (38%) y quienes forman parte de la Generación Z (35%).

¿Cuáles son los 12 puestos laborales más buscados para el segundo semestre de 2023?

Fuerza laboral con menor poder adquisitivo

Según lo observado en el informe, el enfriamiento de la economía mundial y las dificultades inflacionarias generaron una notable reducción del poder adquisitivo. De hecho, la proporción de colaboradores con capacidad de ahorro mensual se redujo del 47% al 38% en comparación con el año anterior. Sumado a ello, uno de cada cinco (21%) tiene varios empleos, y el 69% lo hace porque necesita ingresos adicionales. La porción de personas con múltiples empleos es mayor para la Generación Z (30%) y para las minorías étnicas (28%).

En cuanto a las cargas laborales, los encuestados destacaron como el principal obstáculo para su desempeño la falta de recursos humanos (37%), objetivos y deadlines irracionales (31%) y falta de recursos tecnológicos (30%). Sin embargo, se mostraron optimistas en cuanto a la adaptación a las nuevas tecnologías, en particular la Inteligencia Artificial. El 28% respondió que ayudará en su trabajo diario, el 24% que creará nuevas oportunidades de aprendizaje, el 22% que creará nuevas oportunidades laborales y sólo el 9% se manifestó preocupado por perder su trabajo a causa de esta tecnología.

En esa misma línea, el informe evidenció que la falta de poder adquisitivo afecta las posibilidades de hacer capacitaciones. Por lo cual, los trabajadores tienen menos chances de estar preparados para temáticas relacionadas al cambio climático y la inteligencia artificial (IA). Asimismo, tienen menos posibilidades de buscar activamente oportunidades para desarrollar nuevas habilidades y adaptarse al surgimiento de la inteligencia artificial generativa.

Preocupante panorama del mercado laboral

La capacitación permite trabajadores listos para el cambio

Las personas calificadas y aquellas que reconocen que sus empleos requieren habilidades especiales demuestran una mayor confianza en el cambio y la adquisición de nuevas habilidades. Estos empleados (51%), afirman que las habilidades que requiere su empleo cambiarán significativamente en los próximos cinco años, y también hay dos tercios que confía en que sus empleadores los ayudarán a desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar desafíos digitales y colaborativos.

"Vemos una fuerza de trabajo global que quiere mejores salarios y resignificar sus tareas. Abordar estas necesidades será fundamental para los líderes que buscan transformar sus lugares de trabajo, reinventar los modelos de negocios, generar un crecimiento rentable y crear empleo", remarcó Rossana Grosso, directora de Consultoría de PwC Uruguay.

Por último, más de la mitad de los empleados a nivel mundial (52%) espera ver algún impacto positivo de la IA en los próximos cinco años, incluyendo el aumento de la productividad y la oportunidad de aprender nuevas habilidades. No obstante, existen disparidades demográficas en la actitud hacia esta tecnología, ya que es mucho más probable que las generaciones más jóvenes esperen que cause un impacto en sus carreras, en todos los aspectos, mientras que un poco más de un tercio (34%) de los baby boomers cree que no afectará su desempeño profesional y solo el 14% de la Generación Z y el 17% de los Millennials coinciden en este punto.



