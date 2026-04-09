Reforma laboral en disputa: el negocio sigue, el talento también

¿Qué pasa con la Ley 27.802? La pregunta se repite en directorios, áreas de Recursos Humanos y mesas de decisión. Y no es para menos: la denominada Ley de Modernización Laboral, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, introdujo un cambio de paradigma en múltiples dimensiones del vínculo laboral.

Sin embargo, el panorama actual exige una lectura más fina. La judicialización de algunos artículos, junto con la existencia de medidas cautelares y distintos criterios judiciales, introduce un nivel de incertidumbre interpretativa. Ahora bien, esto no implica la desaparición del marco normativo, sino la convivencia, transitoria, entre la ley sancionada y las decisiones judiciales que pueden afectar su aplicación en determinados aspectos.

En términos generales, las medidas cautelares no implican la derogación de la norma, sino que pueden suspender la aplicación de ciertos artículos en forma provisoria, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. En ese contexto, la ley mantiene su vigencia formal, aunque su alcance práctico puede verse condicionado según el criterio judicial que resulte aplicable en cada caso.

Incluso en los casos en que se han admitido medidas cautelares, su alcance suele estar circunscripto a aspectos puntuales del régimen, sin necesariamente alterar la totalidad del sistema laboral ni su funcionamiento general. Esto obliga a las empresas a analizar con mayor detalle cada situación concreta y a operar con criterio, más que a asumir escenarios de paralización normativa.

La respuesta es menos dramática de lo que sugiere el clima de la época. La incertidumbre normativa puede dilatar la toma de decisiones, sí. Y al mismo tiempo, el negocio y la demanda de los clientes no se detienen. A la vez, la realidad marca que los procesos de búsqueda, selección y contratación de personal siguen teniendo un marco jurídico claro, vigente y operativo.

Primero, porque la mayor parte de la Ley 27.802 ya está en vigor y regula relaciones laborales concretas. Segundo, porque los principios estructurales del derecho laboral, como registro, contratación, remuneración, condiciones de trabajo, entre otras, no están suspendidos. Y tercero, porque ninguna cautelar modifica la necesidad básica de las organizaciones, como lo es contar con talento adecuado para sostener y hacer crecer su operación.

Y en este punto es importante revisar una confusión frecuente, como lo es confundir debate normativo con parálisis operativa. Las empresas que esperan “certeza total” para contratar, en contextos dinámicos, terminan perdiendo competitividad. En cambio, aquellas que entienden que el marco puede cambiar, pero que la gestión debe continuar, logran sostener su ritmo.

Y aquí es donde la herramienta central para el desarrollo de una estrategia eficiente y efectiva entra en juego: la previsibilidad.

Con el marco normativo existente, el objetivo debe ser siempre asegurar que cada contratación esté bien encuadrada, cumpla con la normativa vigente y minimice riesgos futuros. Porque el marco puede ir cambiando, pero lo más importante es cómo se gestiona.

En este sentido, hay tres pilares que ordenan la acción en contextos como el actual. El primero es la flexibilidad según demanda. Las empresas necesitan estructuras que acompañen su dinámica real, sin sobredimensionarse ni quedar rígidas frente a cambios del entorno. El segundo es el cumplimiento formal riguroso. En escenarios de litigiosidad o revisión judicial, la prolijidad documental y el encuadre correcto dejan de ser una opción para convertirse en un activo estratégico. El tercero es la operación sin estructuras rígidas. Esto implica pensar el talento de manera más adaptable, apoyándose en socios estratégicos que permitan sostener la continuidad operativa incluso cuando el contexto regulatorio es incierto.

Porque, en definitiva, el verdadero riesgo no está en la cautelar. Está en la inacción. La historia reciente del mercado laboral argentino muestra que las reglas cambian, pero la necesidad de producir, vender, atender clientes y crecer permanece. Y para eso, el talento sigue siendo central. Por eso, más que preguntarse qué artículo está suspendido hoy, la pregunta relevante es otra: ¿está mi operación preparada para seguir funcionando mañana?

La respuesta no la define un fallo judicial. La define la calidad de la gestión. Porque en tiempos cautelares, la ventaja no está en la justicia, sino en la estrategia que cada organización construya.

*Gerente de Desarrollo Comercial de Grupo Gestión.