Inteligencia artificial: por qué Claude apuesta a una relación más humana con la tecnología

La carrera por desarrollar modelos de inteligencia artificial cada vez más potentes suele medirse en parámetros, velocidad de procesamiento y capacidad de respuesta. Sin embargo, para la ingeniera en Sistemas, consultora en IA y docente Paula Toselli, existe otro aspecto que comienza a ganar relevancia: la calidad de la relación que estas herramientas construyen con las personas que las utilizan.

Con más de 15 años de experiencia trabajando en inteligencia artificial, Toselli asegura que pocas plataformas modificaron tanto su forma de trabajo como Claude, el modelo desarrollado por Anthropic. Según explica, el cambio no estuvo únicamente en las capacidades técnicas de la herramienta, sino en la posibilidad de sostener procesos de colaboración más complejos y prolongados.

"Dejé de utilizar la inteligencia artificial para resolver tareas aisladas y comencé a incorporarla como parte de sesiones de trabajo extensas, donde el contexto y la continuidad son fundamentales", sostiene.

De acuerdo con la especialista, una de las principales fortalezas de Claude es su capacidad para mantener el hilo de proyectos complejos, detectar inconsistencias y proponer alternativas de desarrollo. "La diferencia ya no pasa solamente por cuánto sabe programar un modelo, sino por cómo acompaña el proceso de construcción de una solución", afirma.

La reflexión cobra relevancia tras el reciente lanzamiento de Claude Fable 5, el primer modelo de la nueva familia Mythos de Anthropic. Según informó la compañía, esta versión mejora significativamente su rendimiento en programación, investigación, análisis visual y manejo de contextos extensos.

Para Toselli, el aspecto más interesante no radica únicamente en la potencia tecnológica. También destaca el enfoque adoptado por Anthropic en materia de seguridad y gobernanza. La empresa incorporó mecanismos de protección que se activan únicamente en situaciones específicas, buscando equilibrar innovación y responsabilidad sin afectar la experiencia general de uso.

"Anthropic parece entender que potencia y seguridad no son conceptos opuestos, sino dimensiones que deben desarrollarse de manera conjunta", señala.

La especialista considera que este enfoque responde a una filosofía de diseño particular dentro del ecosistema de la inteligencia artificial. Mientras muchas plataformas priorizan indicadores vinculados al tiempo de permanencia o al nivel de interacción del usuario, Claude busca construir una relación basada en la transparencia y la confianza.

Según explica, esto se refleja en comportamientos concretos del sistema: reconoce errores cuando los comete, evita reforzar dependencias innecesarias y mantiene criterios prudentes frente a situaciones sensibles que requieren intervención humana especializada.

Para quienes trabajan diariamente con inteligencia artificial en ámbitos empresariales, educativos o de consultoría, estas características comienzan a adquirir un valor estratégico. "La confianza no se construye únicamente a partir de la capacidad técnica. También depende de la previsibilidad y de los valores incorporados en la herramienta", sostiene Toselli.

En ese sentido, la especialista cree que la discusión sobre el futuro de la IA ya no debería centrarse exclusivamente en cuál es el modelo más potente. También es necesario preguntarse qué tipo de vínculo promueven estas tecnologías y cómo impactan en los procesos de toma de decisiones de las personas y las organizaciones.

En una industria atravesada por debates sobre riesgos, regulación y reemplazo de capacidades humanas, Toselli considera que propuestas como la de Anthropic buscan instalar una mirada diferente. "No debería tratarse de una competencia entre la humanidad y la inteligencia artificial, sino de una alianza que permita potenciar nuestras capacidades", concluye.