Se inaugura el primer complejo de entretenimiento inmersivo en un shopping con tres salas temáticas

Enigmax, la empresa argentina especializada en experiencias inmersivas, anuncia la apertura de su primer espacio permanente en Boulevard Shopping Adrogué, convirtiéndose en la primera propuesta de entretenimiento inmersivo instalada dentro de un shopping del país. El complejo contará con tres salas temáticas, concebidas para ofrecer experiencias dinámicas y en constante renovación para públicos de todas las edades.

La inauguración está prevista para el día 3 de julio de 2026 y marca un nuevo capítulo para una compañía que nació en agosto de 2024 como un emprendimiento impulsado por el arquitecto Sebastián de María y el licenciado en Comercio Internacional Mariano Rizzuto, quienes decidieron apostar por una nueva forma de entretenimiento basada en la participación activa de los espectadores.

Tras realizar las primeras funciones para familiares y amigos en septiembre de 2024 y abrir las puertas al público un mes después, la propuesta comenzó a crecer a un ritmo superior al esperado. Con una importante inversión inicial y un modelo itinerante desarrollado en distintos espacios de la Ciudad de Buenos Aires y Zona Sur, Enigmax en apenas cuatro meses logró consolidar una comunidad de seguidores que impulsó la expansión del proyecto.

Mariano Rizzuto y Sebastián de María, fundadores de Enigmax

"Comenzamos con funciones pequeñas para ganar experiencia y perfeccionar el producto. Hoy la demanda nos llevó incluso a sumar dobles funciones en numerosas fechas y a pensar en una estructura permanente que nos permita seguir creciendo", señala Mariano Rizzuto, cofundador de Enigmax.

Uno de los hitos de la compañía fue la creación de "¿Quién asesinó a Beatriz?", una experiencia pionera que combina teatro inmersivo, actuación en vivo y dinámicas inspiradas en las salas de escape, convirtiéndose en uno de los productos que impulsaron el crecimiento de la marca.

Cómo es el espacio

El nuevo complejo de Enigmax en Boulevard Shopping Adrogué contará con tres salas diseñadas para adaptarse a distintas narrativas y formatos, permitiendo renovar periódicamente las experiencias y ampliar la oferta para niños, adolescentes, familias, parejas y grupos de amigos.

La propuesta busca transformar el concepto tradicional de entretenimiento, integrándose con la oferta gastronómica y comercial del centro comercial para que los visitantes puedan combinar distintas actividades en una misma salida.

"Queremos que las personas se conviertan en protagonistas de sus propias historias. Enigmax nace con la idea de generar experiencias memorables, donde la sorpresa y la interacción sean protagonistas", afirma Sebastián de María, responsable creativo de la compañía.

La complementariedad entre ambos socios ha sido clave en el desarrollo del proyecto. Mientras Sebastián lidera la creación de escenarios, personajes y guiones, Mariano aporta la planificación estratégica y financiera que permite garantizar la sostenibilidad y escalabilidad de cada iniciativa.

Planes de expansión

Con la apertura de su primer espacio propio, Enigmax proyecta continuar desarrollando nuevas experiencias y expandirse a otras ciudades del país a través de un modelo de franquicias y alianzas con productores locales. La empresa ya recibe consultas desde destinos como Mar del Plata, Rosario y Villa Carlos Paz, y analiza futuras oportunidades de internacionalización.

Con una propuesta que invita a dejar por un momento las pantallas y vivir historias en primera persona, Enigmax apuesta a convertirse en uno de los referentes del entretenimiento inmersivo en Argentina.