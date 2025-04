Empresario vendió su compañía en US$ 1000 millones y no sabe qué hacer con su vida

"El dinero no es todo, pero como ayuda", dice la canción de Los Auténticos Decadentes que se convirtió en frase de cabecera para más de uno. Sin embargo, ¿es posible tener tanto dinero que no saber qué hacer con él? Para Vinay Hiremath, cofundador de Loom, parece que sí.

En 2023, Hiremath vendió su compañía a Atlassian por US$ 975 millones, y pese a cualquier suposición, el empresario no es para nada optimista sobre su vida. De hecho, en su blog publicó una entrada titulada: "Soy rico y no tengo ni idea de qué hacer con mi vida".

En el posteo, el multimillonario compartió las diversas actividades que exploró tras darse cuenta de que ya no necesitaba trabajar por dinero. "Tras vender mi empresa, me encuentro en la inconcebible situación de no tener que volver a trabajar. Todo parece una aventura secundaria, pero no de forma inspiradora. Tengo libertad infinita, pero no sé qué hacer con ella. El objetivo de esta publicación no es presumir ni generar simpatía", escribió.

Con todo el dinero y tiempo para gastar, Hiremath trató de llenar el vacío involucrándose en nuevos proyectos. Así fue como se reunió con emprendedores y exploró ideas en tecnología avanzada. Gracias a sus conocimientos en robótica, el nuevo rico quería darle piernas y brazos a las computadoras. En ese entonces, creía que era su vocación y que todo lo había llevado a ese punto, pero no era más que una mentira.

En tan solo dos semanas, se fue desanimando y sintiéndose ridículo. "No quería fundar una empresa de robótica. Lo único que me interesaba eran los humanoides", detalló. "Empecé a darme cuenta de que lo que realmente quería era parecerme a Elon, y eso es increíblemente vergonzoso. Me duele incluso escribirlo", admitió en su texto.

¿Quién es Bryan Johnson, el multimillonario que pasa hambre y quiere "ser inmortal"?

Hiremath cortó la relación con su novia

Tras el fracaso en la robótica, el multimillonario decidió comenzar a viajar con su novia. Viajaron durante seis meses por diferentes lugares, pero el resultado fue el mismo, nada parecía estar bien.

Cuenta que empezaron a discutir con frecuencia y entonces afloraron todas las inseguridades que había reprimido durante los últimos años. Pese al amor incondicional de su pareja, el empresario se dio cuenta que no podría superar sus miedos e inquietudes con ella al lado, así que decidió terminar la relación después de casi dos años. "Fue extremadamente doloroso, pero fue la decisión correcta. Necesitaba afrontarme plenamente a mí mismo", reconoce.

La curiosa historia del multimillonario que fue discriminado por su auto

Hiremath en el Himalaya

Tras su ruptura sentimental, el millonario comprendió que nada de lo que hiciera le haría sentir realizado si antes no hacía un ejercicio de introspección; necesitaba "enfrentarse a sí mismo por completo".

Fundar la empresa le había hecho sentir realizado y, encontrarse de golpe sin un propósito, le dejó desorientado y sin un objetivo vital que perseguir. Con la esperanza de encontrarse a sí mismo, se fue de escalada al Himalaya sin preparación previa y sin experiencia alguna. Al borde de la hipoxia por la falta de oxígeno, decidió que definitivamente el "su yo interior" no iba a estar en las cumbres del Himalaya, por lo que entró en razón y regresó a su casa, no sin antes escalar dos de los picos de esa cordillera.

"Completé las dos cumbres que tenía planeadas y me volví a dar cuenta de lo importante que es para mí hacer cosas difíciles. Es el corazón de mi vida y no entiendo al 100% por qué, pero probablemente tenga algo que ver con que no tuve la mejor infancia", contó el millonario en su escrito.

5 curiosidades de Jensen Huang, el CEO de Nvidia que revolucionó el mundo empresarial

Trabajo en DOGE

Una vez en casa y habiéndole contado a sus amigos las conclusiones a las que había llegado colgado de una cuerda de rapel en el Himalaya, estos le dijeron en tono de broma que "debería trabajar para Elon y Vivek en DOGE y ayudar a Estados Unidos a salir de su crisis actual y a no pagar su propia deuda". Así que se comunicó con algunas personas y lo aceptaron

Durante un mes, el millonario estuvo hablando con el ejército de candidatos para formar parte del nuevo departamento "extragubernamental" que dirige Elon Musk. "Aprendí sobre el poder de la urgencia y de tener una misión innegable. No lo leí en alguna parte, sino lo experimenté".

En los días que siguieron Hiremath aprendió sobre el poder de la urgencia y sobre tener una misión innegable. "Me di cuenta de lo ridículo que había sido mi experiencia en robótica en comparación. Y empecé a darme cuenta de que, aunque la misión de DOGE es extremadamente importante, no era lo más importante en lo que necesitaba concentrarme con urgencia", explicó.

"Necesitaba volver a la ambigüedad, centrarme en mis inseguridades y aceptarlo por un tiempo. DOGE no iba a solucionarlo", aseguró. Después de cuatro semanas intensas y emocionantes, canceló sus planes de mudarse a Washington D. C. y se embarcó en un viaje para salvar al gobierno con algunas de las personas más inteligentes que conoció. Reservó un billete de ida a Hawái.

Es multimillonario, fundó Groupon y busca dejar un legado en el sector que prometió nunca ingresar

Hawái y la Física para encontrar felicidad

Se mudó a Hawái con el objetivo de estudiar física y encontrar respuestas a sus preguntas existenciales. "Siempre he sentido que las cosas difíciles son el corazón de mi vida", compartió, refiriéndose a su decisión de enfrentarse a una disciplina completamente nueva.

Para Hiremath, la ciencia representa una forma de reconstruir su vida desde sus principios más básicos. "Estoy aprendiendo a aceptar que soy feliz enfrentándome a lo desconocido y construyendo cosas del mundo real", explicó.

Actualmente, se dedica a combinar sus conocimientos empresariales con su nueva pasión por la física. "Mi objetivo ahora es construir algo significativo que trascienda las finanzas y deje un impacto tangible", aseguró.

Aun así, dice que hay muchas preguntas que le quedan por responder, pero que está seguro que va a encontrar la respuesta.

RM