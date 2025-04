Elon Musk apuntó contra un multimillonario latinoamericano

Elon Musk se caracteriza por no callarse nada. Ya sea a través de sus redes sociales o en entrevistas, el hombre más rico del mundo dice lo que piensa, aunque muchas veces no guste.

En ese sentido, se destacan sus dichos en contra del movimiento "woke", sus declaraciones a favor de la candidata de extrema derecha alemana Alice Weidel o sus enfrentamientos con George Soros. Ahora, el magnate optó por un blanco más cercano y no dudó en disparar contra otro millonario, el empresario mexicano, Carlos Slim.

Slim es el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, gracias a sus negocios en diferentes sectores, entre otros, la comunicación. Sin embargo, en el último tiempo, Musk cuestionó el origen de esa fortuna, al afirmar que no podría haberla conseguido sin su conexión con redes protegidas y controladas, según publica el diario argentino El Cronista.

Los 5 multimillonarios que más dinero perdieron en la nueva gestión de Donald Trump

Concretamente, el CEO de Tesla dijo que "no se puede llegar a ser multimillonario en México sin ser parte de la red que está controlada y protegida".

En su cuenta de X, Musk hizo referencia a un informe que ha publicado The New York Times en el que analizó los impactos de la economía de Estados Unidos a raíz de la clasificación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. El magnate dijo que el citado medio "sabe con quiénes están conectados sus dueños y está impulsando la narrativa que apoya los intereses comerciales de Carlos Slim y sus socios".

En dicha publicado, Musk sugiere que la fortuna de Carlos Slim podría estar vinculada con el narcotráfico. Si bien no emitió comentarios directos sobre el empresario mexicano, de 85 años, compartió una publicación del Wall Street Mav en la que se cuestiona la procedencia de su patrimonio, incluyendo un emoji con cara suspicaz.

¿Cuánto gana y pierde Elon Musk con el triunfo de Trump?

Qué dice el artículo de The New York Times

El artículo de The New York Times, publicado el pasado 22 de enero y titulado How Labeling Cartels Terrorists' Could Hurt the U.S. Economy, analizó las posibles repercusiones económicas que podría haber para Estados Unidos si se clasifican los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.

En la nota se cuenta que la medida podría provocar que muchas empresas estadounidenses se abstuvieran de invertir en México por miedo a recibir sanciones de su propio gobierno, debido a que estos grupos ya están profundamente infiltrados en sectores de la economía formal.

Esto podría hacer que muchas empresas estadounidenses pudieran tener alguna conexión con el narcotráfico, incluso, sin saberlo. Además, otra consecuencia derivada sería la disminución del flujo de remesas que envían los inmigrantes a su país, porque las compañías que gestionan esos envíos podrían negarse a operar por temor a verse obligadas a investigar a sus clientes en México.

RM