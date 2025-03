Musk habló de su intención de comprar Tik Tok, ¿qué dijo?

A la espera de que se defina la prohibición o no de Tik Tok en Estados Unidos, Elon Musk confirmó que no tiene interés en comprar la red social china. De acuerdo con información de Bloomberg Línea, el magnate habló al respecto en una conferencia en Alemania y declaró lo siguiente: “No he presentado una oferta por TikTok”.

Asimismo, el hombre más rico del mundo subrayó que "no tiene ningún plan sobre lo que haría si tuviera TikTok”.

Por otro lado, Musk se refirió a la aparición de Deep Seek y aseveró que su objetivo era competir con el el chatbot de inteligencia artificial chino. “¿Se trata de una revolución de la inteligencia artificial? No, no lo es. xAI y otras empresas lanzarán pronto modelos que son mejores que DeepSeek”, detalló el empresario dueño de Tesla que también cuenta en su portfolio con su propia empresa de IA.

DeepSeek, cuyos modelos de IA ofrecen un rendimiento comparable al de otros chatbots a una fracción del costo, causó revuelo en la industria tecnológica, sacudiendo las acciones tecnológicas globales e impulsando a los inversores a cuestionar el gasto de Meta, Microsoft y otros en infraestructura de IA.

Trump y la prohibición de Tik Tok

En su primer día en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que detuvo temporalmente una venta forzosa o el cierre de TikTok, lo que le dio a la empresa y a su matriz china más tiempo para llegar a un acuerdo. La orden se emitió horas después de la investidura de Trump, a la que asistió el CEO de Bytedance, Shou Chew.

La orden marcó el último giro en un esfuerzo de años en Washington para prohibir la aplicación por motivos de seguridad. El candidato reúblicano -que abogó a favor de una prohibición durante su primer mandato- cambió de opinión después de que la app le ayudara a ganarse a los votantes más jóvenes. “Ganamos el voto joven. Creo que lo gané a través de TikTok, así que tengo un lugar cálido en mi corazón para TikTok”, dijo.

En esa línea, el presidente estadounidense había dicho que estaría abierto a que Musk, que donó más de US$250 millones a su campaña presidencial, o el presidente de Oracle Corp., Larry Ellison, compren la aplicación como parte de una empresa conjunta con el Gobierno estadounidense.

En los últimos días, Trump firmó otra orden ejecutiva que, según dijo, ordenaría a los funcionarios la creación de un fondo soberano estadounidense que podría utilizarse para facilitar la venta de TikTok.

Si bien desde ByteDance negaron públicamente la intención de vender TikTok, reconocieron que esperan un fallo definitivo de la Corte Suprema para tomar una decisión.

