La mujer más rica del mundo realizó su mayor donación caritativa conocida hasta la fecha

Alice Walton, la mujer más rica de Estados Unidos y del mundo, anunció su mayor donación caritativa conocida hasta la fecha. En una declaración de impuestos publicada recientemente, se observa que la Fundación Art Bridges de Alice Walton repartió US$390 millones durante el año que finalizó el 30 de septiembre de 2024, incluidos US$249 millones para ayudar a financiar la nueva Escuela de Medicina Alice L. Walton en su ciudad natal, Bentonville, Arkansas.

De acuerdo con información de Forbes, la heredera de los supermercados Walmart habría donado alrededor de US$ 1.500 millones a diferentes causas benéficas a lo largo de su vida. Esto la convierte en una de las 30 mayores donadoras del país.

En ese sentido, cabe señalar que Walton ocupa el puesto 26 entre los filántropos más generosos de Estados Unidos, justo detrás del pionero de la televisión por cable Amos Hostetter Jr., quien ha donado aproximadamente US$ 1.700 millones a causas que incluyen el cambio climático, las artes y la educación. El principal donante en el país de América del Norte es Warren Buffett.

Tips para comenzar el camino para ser millonario

En la última década, Alice Walton intensificó su filantropía invirtiendo más de US$ 5.700 millones en cinco fundaciones benéficas familiares que hasta ahora han repartido casi una cuarta parte de ese total. Eso incluye un estimado de US$380 millones donados a través de la Walton Family Foundation a organizaciones enfocadas en la reforma educativa, el medio ambiente y la región que rodea Bentonville. También, incluye más de US$490 millones que la Alice's Art Bridges Foundation gastó en adquirir y prestar obras de arte estadounidense a más de 230 museos en todo el país, incluido el Instituto de Arte de Chicago, el MoMA de la ciudad de Nueva York y la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian. en Washington, D.C., desde su fundación en 2016.

Incluso, es posible que el total de donaciones de la mujer más rica de Estados Unidos a lo largo de su vida mayor a los US$ 1.500 millones. Esto se debe a que durante la última década habría donado US$ 2.300 millones en acciones de Walmart, sin embargo, esto todavía no se pudo rastrear hasta sus destinatarios caritativos.

Es posible que parte de ese stock haya ido a parar a las fundaciones de los Walton después de 2022 (el año más reciente en el que la mayoría de las declaraciones de impuestos de las organizaciones sin fines de lucro están disponibles públicamente), o directamente a organizaciones sin fines de lucro operativas que ya lo están utilizando para hacer el bien.

“Durante los últimos años, he fundado nuevas organizaciones centradas en las artes, así como en la salud y el bienestar”, dijo Walton en un comunicado de prensa en el que anunciaba su retiro como presidenta del museo Crystal Bridges en 2021. “Yo Me gustaría centrarme más plenamente en mis funciones de presidente de la junta directiva de estas entidades”.

Cuál es la mejor inversión según Bill Gates

Quién es Alice Walton

Alice Walton, la única hija del fallecido fundador de Walmart, Sam Walton. En su autobiografía de 1992, "Made in America", el empresario escribió lo siguiente acerca de Alice: “Es la más parecida a mí, una inconformista, pero incluso más volátil que yo”.

Actualmente, cuenta con un patrimonio estimado en US$ 90.700 millones, lo que la ubica en el puesto 18 de las personas más ricas del mundo, según Forbes. Un dato a tener en cuenta es que los puestos 17 y 16 los ocupan sus Jim (US$ 98.200 millones) y Rob (US$ 99.400 millones), respectivamente.

Walton está ahora a un paso de convertirse en la segunda mujer en la historia en alcanzar la cifra de US$ 100.000 millones de patrimonio, uniéndose al selecto grupo de centimilmillonarios en el que ya se encuentra la heredera francesa de L’Oréal, Francoise Bettencourt Meyers. Bettencourt Meyers, que ingresó al selecto club en junio. Sin embargo, cabe mencionar que hoy en día, su fortuna cayó a US$ 88.000 millones, momento en el que Walton la superó brevemente como la mujer más rica del mundo por primera vez desde mayo de 2022.

Junto con sus hermanos, Alice controla casi el 45% del gigante minorista con sede en Bentonville, Arkansas. Esto se debe a las importantes recompras de acciones realizadas por la empresa, que han evitado la dilución de la participación de la familia. Se estima que tres cuartas partes de las acciones de la familia están distribuidas de manera casi equitativa entre los tres hermanos.

El resto de la fortuna se reparte entre los herederos de su hermano John Walton, fallecido en 2005, representados por su viuda, Christy Walton y su hijo, Lukas Walton.

RM