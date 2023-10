Matías Videla renunció como CEO del grupo Cencosud

Luego de casi cuatro años al frente de Cencosud, el ejecutivo argentino Matías Videla presentó su renuncia. La decisión del CEO de la cadena chilena de 'retail' se da dos semanas después de la sanción recibida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el organismo que en Chile supervisa al mercado de valores y sus emisores.

El 4 de octubre pasado, Videla fue multado con US$ 590 mil por haber utilizado información privilegiada al comprar acciones de Cencosud por un monto total de unos US$ 870 mil en mayo de 2022, en medio de las negociaciones para cerrar la compra de la sociedad Torre y Cía. Supermercados S.A. propietaria de una parte de la cadena de supermercados "Supermarket" de Río de Janeiro, según información de El País de Chile. Si bien la operación no se llevó a cabo, en el expediente de la CMF se estableció que el empresario fue muy insistente en la idea de adquirir los papeles.

Tras conocerse la sanción, Videla entregó una declaración pública en la que manifestó estar sorprendido con la decisión del regulador: “Niego enfáticamente el haber usado información privilegiada. Me parece una resolución injusta e infundada, y estoy revisando el tema con mis abogados para ejercer los recursos que correspondan. Además, respecto de la adquisición de acciones, informé debida y oportunamente al regulador”. El ejecutivo tenía un plazo de cinco días hábiles, para presentar un recurso de reposición ante la CMF, para que reconsiderara la multa de unos 580 mil dólares, pero, según informaciones de prensa, optaría por interponer un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.

Otro de los factores que habría llevado al ejecutivo a presentar la renuncia serían las constantes presiones recibidas desde la opinión pública y las críticas de organizaciones empresariales chilenas como la Sofofa, equivalente a la UIA argentina, para que la empresa tomara medidas.

A través de un comunicado, el conglomerado de comercio minorista dio a conocer los hechos y agradeció “el aporte del señor Videla a la compañía en los últimos 26 años”. Asimismo, informó que el rol de CEO será asumido de forma interina por Heike Paulmann, presidenta de la empresa y parte de la familia controladora de la gigante supermercadista, que tiene presencia en varios países de América. Tras conocerse la noticia, la empresaria, comunicó internamente la salida de Videla, a quien agradeció “toda una vida de dedicación y cariño entregado a nuestro querido Cencosud”. “Le deseamos a Matías mucha suerte en los desafíos que le esperan. Su huella siempre marcará el futuro de esta empresa”, escribió.

Videla, trabajó en Cencosud durante 26 años. Asumió como CEO de la compañía en diciembre de 2019 y cumplió un rol determinante en la expansión del conglomerado por Latinoamérica y Estados Unidos. De hecho, en mayo de 2022 adquirieron el 67% de la cadena The Fresh Market. El ejecutivo también fue clave en la gestión de la empresa tras el retiro de su fundador, Horst Paulmann, que por motivos de salud dejó la presidencia del consorcio en febrero de 2021 y lo dejó en manos de su hija Heike Paulmann.

RM