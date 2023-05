Rodolfo Fasce: “Es un buen negocio desarrollar algo propio”

Luego de su paso por marcas de consumo masivo y del rubro automotriz, en 2012 Rodolfo Fasce se sumó a Groupe Seb. Su primera posición en la empresa fue en el área de marketing, donde gestionó un equipo de Product Managers desarrollando portafolios de producto para la región que comprende Argentina, Chile y Perú. En 2014, asumió la posición de director del Cono Sur con residencia en Sao Paulo, Brasil, siendo responsable de las operaciones de Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia con el objetivo de restructurar los negocios de esta zona. Hoy es Gerente General en Argentina.

Fundada en 1857, Groupe SEB es una compañía francesa presente en 150 países, referente mundial en pequeños electrodomésticos y menaje, y que en Argentina comercializa dos marcas: Moulinex y Tefal. Sumado a ello, tienen el negocio de Nescafé Dolce Gusto, las máquinas de café porcionado, “que es un gran agregado de valor”, dice Fasce.

Según comenta Fasce, “el mercado estuvo bastante raro. Sufrió una gran caída entre 2017 y 2019 por un tema de la evolución cambiaria y los costos relativos al sueldo, y después empezó a recuperar de a poco”.

Luego vino la pandemia. “Existía un miedo generalizado de que no íbamos a vender nada, se bajaron las expectativas. Sin embargo, 2020 fue un buen año ya que la gente no tenía para gastar en otras cosas y consumió muchos electrodomésticos. En 2021 fue un boom de faltantes de semiconductores y problemas logísticos a nivel mundial por lo que fue un año de demanda insatisfecha a nivel mundial”.

Finalmente, sigue, “en 2022 se empezó a ajustar eso, aparecieron categorías que estaban olvidadas y volvieron a desaparecer, como las máquinas de pan o batidoras planetarias. El mercado hoy se está frenando bastante, pero Argentina es un poco más resiliente y continúa. Hay categorías que aparecieron, ganaron lugar y no vuelven, como las aspiradoras robot o el robot de cocina que ya existían, pero se metieron en mercados que por ahí no son los más desarrollados o de mayor poder adquisitivo, entonces desaparecieron”.

En sintonía con el mercado, Groupe SEB mantuvo las expectativas en 2020; y en 2021 creció un 8%. “2022 es difícil medirlo, hay un contexto de limitación en las importaciones, pero logramos crecer más del 60% en euros en la facturación en Argentina”, dice el vocero.

¿Cómo lo hizo? “Lanzamos nuevas líneas de productos con un socio local en fabricación, entre ellas una licuadora, una batidora de mano, un robot de cocina, una olla a presión inteligente, la freidora sin aire. Hay limitantes, pero si uno trabaja bien, es posible encontrarle la vuelta. Nosotros unimos nuestra inversión y nuestro know-how con la operación del socio que es un autopartista”, dice. “En Argentina aprendes a desarrollar otras capacidades para tratar de lidiar con otros temas”.

“También teníamos una línea de ollas y sartenes antiadherentes en Argentina con un socio santafesino y pasamos a tres”, agrega. “Tuvimos buenos negocios con grandes supermercados como Coto y Carrefour. Crecimos 100% en volumen en ollas y sartenes en base a esta disponibilidad. A pesar del contexto pudimos lanzar 3 líneas de acero inoxidable premium de ollas y sartenes. Este año vamos a seguir desarrollando la línea tratando de mejorar la presencia en supermercados y la distribución en el interior”.

En este sentido, en 2022 el mix de productos de producción nacional de la empresa fue del 27%, y estiman llegar al 47% este año. “El mercado masivo lo cubrimos con producción local y tratamos de destinar las importaciones a un portafolio más premium”, explica Fasce.

Este tipo de productos, la empresa los comercializa principalmente a través de sus tiendas on line. “Es un canal interesante para iniciativas que no te da para abastecer el país. Hay productos que solo vendemos por ahí como el robot de cocina o la freidora”.

A su vez, cuenta que a fines del año del año pasado lograron desarrollar por primera vez con Liliana. “Habíamos incursionado dos veces en el negocio de ventilación importado y en 2022 hicimos una línea de productos con el proveedor Liliana que tiene sus propias líneas, pero hizo una de ventilación exclusiva para nosotros, con modelos desarrollados en conjunto”.

Según dice, el mercado de ventilación y pequeños electrodomésticos es el más grande de Argentina en unidades. Le siguen los calefactores y después las pavas eléctricas, licuadoras y multiprocesadoras.

“Nosotros somos líderes mundiales en ventilación”, comparte. “El ventilador más grande del mundo es uno que se fabrica en Brasil, pero en Argentina, el mercado tiene un nivel de desarrollo bajo porque a diferencia con Brasil o Colombia, que son dos grandes mercados de ventilación, en Argentina hay una época muy intensiva de uso y después lo guardas”. En el norte de Brasil o Colombia el ventilador anda 365 días por año y tiene que tener otra calidad.

“Con Liliana desarrollamos ventiladores alineados a lo que nos caracteriza en el mundo, pero con un costo acorde al mercado argentino”, dice. “Es una categoría competitiva y, si bien habíamos importado varias veces, Liliana es muy competitiva contra nuestras fábricas. El ventilador es un producto voluminoso, transportas mucho aire. Por lo que la decisión de fabricar con Liliana implicó una oportunidad grande de negocio y nos fue bien, fue el 15% de nuestra facturación”.

De acuerdo con el ejecutivo, el acuerdo con Liliana está planificado para volver en 2023 y también están trabajando, de cara al 2024, en la categoría de calefacción. Al respecto, plantea: “La gente de Liliana trabaja de manera muy profesional, tiene calidad certificada a estándares altísimos. Estamos viendo calefacción y alguna otra línea. Hay épocas en las que vemos el portafolio global e importamos más. Hoy el contexto es más desafiante, pero también más divertido”.

La mirada sobre la competencia

Si bien hay un grupo de marcas nacionales muy fuertes, Fasce está convencido de que el foco en un segmento determinado “hace la diferencia”. “Nosotros estamos enfocados en cocina y tratamos de hacer las cosas bien”, remarca. “Mientras que otras no tienen el foco en un segmento, sino que lanzan heladeras, herramientas y pequeños. Esas marcas tan generalistas pierden el foco”.

Por otro lado, agrega: “Hay marcas que supieron adaptarse a Argentina y otras que no. Hay que estar presente en Argentina, tener gente que sepa lo que pasa y cómo adaptarse. Las marcas que eligieron distribuidores van perdiendo con el tiempo. Y esto tiene que ver con el tamaño del país. Es buen negocio desarrollar algo propio”.

En este sentido, ante la posibilidad de contar con una fábrica propia en el país, Fasce dice siempre pensaron en terceros para arrancar. “En todo momento estás evaluando esa posibilidad. En Argentina con la incertidumbre cuesta, pero no dejamos de analizar el mercado. Groupe Seb está buscando siempre la mejor ecuación. Una fábrica que en Brasil se piensa a 20 años, en Argentina estamos haciendo análisis en periodos más cortos para ver si la amortizas o no, si es rentable o no”, expone. “La realidad es que la parte de inyección tiene una inversión muy grande y se repaga con volúmenes muy grandes. Tener una fábrica solo para nosotros no tiene sentido. Tenes que caer a alguien que inyecte y es muy difícil”.

Expectativas 2023

En términos de expectativas para este año, Fasce dice que son parecidas al año pasado. “Estamos lanzando un producto de producción nacional, pero no tenemos muchos cambios de portafolio por el momento. El negocio lo vemos parecido al 2022 por las limitaciones o trabas que pueda haber”, prevé.

Desde el lado del consumo, el vocero considera que, al no tener capacidad de ahorro, el argentino le busca la vuelta. Sin embargo, dice, “no veo muchos cambios por ser año electoral, otras veces sí tenía una inyección muy grande. Hay limitantes en la economía que aprietan y limitan un poco la oferta. Vemos un año parecido al año pasado, con más participación de producción nacional y menos de importado”.

Sobre el mercado de pequeños, a mediano plazo, vislumbra un periodo de gran incertidumbre. “Lo mejor que podría pasar es que cualquier cambio que se haga, sea con previsibilidad, entendiendo las reglas de juego y sin alterar todo”, reflexiona. “Cuando se altera todo alguien pierda plata, algo tenés que amortizar. Nosotros en plena época de 2016 o 2017 no dejamos de tener producción local y eso nos dio una ventaja al momento de volver a aumentar volúmenes en 2020 o 2021. Siempre hay que tener una pata puesta en todos los negocios en Argentina, en algún momento vas a tener un poco más de un lado y menos del otro”.

Lo que se necesita, desde su mirada, “es cierta previsibilidad o normas de negocio más estándar, plazos de pago al exterior. No estoy hablando de que cambien las reglas, estoy hablando de que sean claras, saber a qué cotización voy a poder pagar una importación”, enfatiza. “Ese es uno de los grandes impactos negativos de 2022, hubo muchos cambios en reglas del Banco Central que genera una adaptación constante. La industria espera que se mantengan los incentivos para seguir produciendo en Argentina y nosotros tenemos inversiones hechas que son útiles, que funcionan. Sería interesante que se siga manteniendo la condición de mercado que incentive la producción y que se aplanen algunas reglas”, concluye.

RM