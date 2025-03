La nueva era empresarial: Claves para el éxito en la organización empresarial

Hay que entender el objetivo de estas estrategias y cómo se implementan para ver el valor que puede traer en la organización de una empresa, para ello hablamos con Marcelo Briola, de Briola & Co Consulting, especialistas en soluciones integrales para empresas. Con una perspectiva clara y moderna abordamos estos tres pilares:

Project Management

Project Management permite a las organizaciones alcanzar los objetivos a través de la gestión integrada de cada uno de sus proyectos. Relaciona las iniciativas estratégicas corporativas con cada uno de los proyectos de la organización y facilita el recupero de la inversión en forma temprana. Se implementa mediante su incorporación a la cultura organizacional y un modelo de gobierno que combina estrategia, procesos y herramientas colaborativas, junto al conocimiento y a las habilidades de los equipos de trabajo involucrados.

Adoptar un modelo de gestión de proyectos lleva a las organizaciones a maximizar sus resultados y a adaptarse eficazmente a los desafíos del mercado.

Gobierno de IT

El gobierno de IT (Information Technology) asegura que las soluciones tecnológicas se alineen con las necesidades estratégicas de la empresa. Establece indicadores clave que miden el nivel de servicio y la eficiencia de las operaciones de IT en forma periódica. Se implementa mediante políticas y un marco de trabajo estratégico y estandarizado, con procesos y herramientas acordes al contexto.

Un buen gobierno de IT acompaña al negocio, mejora la toma de decisiones, y optimiza la calidad de las entregas y el uso de la tecnología para impulsar la innovación y la eficiencia operativa.

Staff Augmentation

Staff augmentation permite a las empresas contratar talento especializado de manera temporal para satisfacer demandas específicas. Representa un servicio flexible que facilita la adaptación rápida a cambios en el mercado, y la ejecución de proyectos o desarrollos con expertise adicional, sin los costos asociados a la contratación permanente. Se implementa mediante un contrato y un proceso simple y concreto.

Este servicio representa una excelente estrategia para organizaciones que buscan mantenerse competitivas, reducir costos y agilizar sus procesos.

Por otra parte, auditoría, entrenamiento y aseguramiento de la calidad son estrategias transversales y complementarias a estos pilares que toda compañía debiera tener para lograr estabilidad.



En resumen, la integración de estas prácticas en la gestión empresarial moderna no solo impulsa la eficiencia y la competitividad, sino que también asegura que las empresas estén preparadas para enfrentar los desafíos del futuro. Es importante contar con los servicios profesionales esenciales que permitan abordar estas prácticas de manera efectiva; para ello, si no están internamente existen diferentes consultoras que los brindan de manera eficaz, como es el caso de Briola & Co Consulting.



Web: https://briola.consulting/