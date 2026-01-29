Uno de los grandes sectores de la economía argentina y mundial es el de la energía, tanto en cuanto a generación, infraestructura y distribución. Mucho se habla y se hablará de cómo podemos abastecer a la humanidad de energía, de una manera renovable y que sea sostenible a largo plazo.

Particularmente en Argentina, la electricidad siempre ha sido un tema de debate nacional. Consumo, demanda, generación, distribución, cortes programados, entre otros temas que siempre vuelven a crear controversia. Por eso ir hacia un esquema sustentable parece ser la solución.

La empresa Miron hace más de 60 años que está en el rubro de la energía eléctrica, produce transformadores que abastecen a YPF, Pampa Energía, Transener, Genneia, entre otros. Hace ya casi una década que pusieron el ojo en poder contribuir a una generación energética sustentable y crearon una unidad de negocio (Solar Miron) dedicada al diseño, desarrollo e implementación de parques solares para grandes usuarios del sector productivo de nuestro país.

Con la determinación de predicar con el ejemplo, la compañía decidió reconvertir su planta productiva para ser la primera fábrica de transformadores autosustentable de la Argentina, mediante la puesta en marcha de un parque solar fotovoltaico desarrollado íntegramente dentro del grupo.

El parque solar, con la forma del logo de la empresa, está compuesto por 297 módulos fotovoltaicos de 580 W y 172,26 kWp de potencia instalada total, evita emitir 67,89 toneladas de CO₂ al año. La energía generada por el parque solar está destinada a cubrir los consumos diarios de la fábrica de transformadores reduciendo significativamente la dependencia de fuentes convencionales y cubriendo la inversión en tan sólo 4 años.

El presidente de la empresa, Marcelo Miron, cuenta: “tras 8 años de experiencia desarrollando proyectos para empresas de primera línea, era momento de dejar una marca y generar energía limpia para nuestra propia industria”. Miron instaló parques similares en Danone, Maxiconsumo y AOTA, además de múltiples complejos fabriles e instalaciones institucionales en distintas regiones del país.

La experiencia posiciona a la planta de MIRON como un modelo concreto de gestión energética para el sector productivo, demostrando la viabilidad técnica y operativa de la generación solar distribuida en entornos fabriles de alta demanda.

Con este proyecto, la empresa consolida su doble rol: por un lado, como referente en la fabricación de equipamiento eléctrico, y por otro, como desarrollador de soluciones solares para grandes usuarios a través de Solar Miron, integrando definitivamente la sustentabilidad como pilar estratégico de su modelo de negocio.