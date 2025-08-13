Mastellone Hnos. anunció la verificación de su huella de carbono bajo la norma ISO 14064-1, convirtiéndose en la primera empresa láctea del país en obtener este reconocimiento. La misma, fue otorgada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

La verificación es fruto de una iniciativa impulsada por el Comité de Cambio Climático de la compañía –integrado por las áreas de Sustentabilidad; Sistemas de Gestión; Medio Ambiente, Higiene y Protección Industrial (MAHPI); y Desarrollo de Proyectos Técnicos, y responde a la sólida estrategia de sustentabilidad que Mastellone Hnos. viene desarrollando para minimizar su impacto ambiental.

“Haber logrado la verificación luego de un trabajo arduo de tantos años es motivo de orgullo y celebración para todos los que somos parte de la organización. No sólo es un nuevo sello para la organización sino que es un diferencial que la mantiene a la vanguardia en temas de sustentabilidad y la posiciona no sólo a nivel nacional sino internacional”, afirma Ignacio Masó, gerente de Coordinación de Sistemas de Gestión e Inocuidad de Mastellone Hnos.

Durante el proceso, resultó clave el trabajo interdisciplinario que involucró a múltiples áreas de la empresa, entre ellas Operaciones, Mantenimiento, Compras, Comercio Exterior, Logística, Transporte de Materia Prima Láctea, Automotores e Ingeniería. Esta sinergia convirtió al proyecto en uno de los trabajos transversales más complejos e integrales de los últimos años.

“Felicitamos a Mastellone Hnos. por haber logrado nuestra verificación de su huella de carbono organizacional bajo la norma ISO 14064-1. Este hito demuestra no solo su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, sino también la decisión de alinear su gestión a estándares internacionalmente reconocidos. Desde IRAM, nos enorgullece acompañar a organizaciones que lideran con el ejemplo y contribuyen a construir un futuro más responsable.”, destacó Gustavo Pontoriero, gerente de División de Sistemas y Personas de IRAM.

Este logro es además, el resultado de un trabajo sostenido que la compañía viene desarrollando desde 2018, año en el que realizó el primer cálculo y estableció 2019 como el año base para su gestión de emisiones. Desde entonces, Mastellone Hnos. logró una reducción del 8,9% en sus emisiones de gases de efecto invernadero, gracias a la implementación de diversas iniciativas orientadas a optimizar procesos y mejorar la eficiencia en toda su operación.

En este sentido Juan Ignacio Alonso, Jefe de Gestión y Control Ambiental de la empresa destaca: “Este reconocimiento no sólo valida nuestro compromiso histórico con el cuidado del ambiente, sino que también nos impulsa a seguir trabajando en la misma dirección, alineando nuestra operación a los más estrictos estándares internacionales”.

Para ello, Mastellone continúa diseñando mejoras y proyectos vinculados a la adquisición de energía eléctrica renovable, sustitución de fuel oil por gas natural, mejoras en el perfil ambiental de sus packs a través del compromiso de Packaging Sustentables 2030, el aumento de la tasa de reciclaje de sus residuos, la reducción de efluentes y la reducción de kilómetros recorridos por los camiones de recolección y transporte de leche, entre otros.

Mastellone Hnos. y la energía eólica

A principios de este 2025, la compañía firmaba un acuerdo Pampa Energía para que le suministre energía eólica. De esta forma, el 80% de la energía consumida pasaría a ser de origen renovable.

Cabe señalar que la firma ya venía implementado medidas para reducir su huella de carbono. En ese sentido, se calcula que desde 2019 hasta enero de este años lo había hecho en un 24,3%.

“Hemos trabajado fuertemente en proyectos que además de mitigar el impacto de las operaciones de la compañía, contribuyan positivamente al cuidado del medio ambiente. Este acuerdo es un claro ejemplo de los proyectos de triple impacto sobre los que seguiremos apostando”, aseguraba Juan Oyarzabal, Director de Operaciones Industriales de Mastellone Hnos. S.A.

