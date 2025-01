Mastellone Hnos. lanza una campaña para concientizar sobre la importancias del desayuno

Durante las vacaciones puede suceder que la rutina de algunas familias se vea alterada con mayor frecuencia, debido a que las actividades programadas; como viajes, salidas y paseos, en general imponen otros ritmos, más descontracturados, sin los horarios del año escolar y laboral. En consecuencia, la alimentación también suele verse impactada por los cambios en las rutinas, especialmente el desayuno.

Por ese motivo, Mastellone Hnos. lleva adelante por 4to año consecutivo, su campaña “El Desayuno no se Toma Vacaciones”. Con el fin de concientizar sobre la importancia de sostener este hábito durante el receso escolar, estará presente del jueves 9 al 12 de enero, de 11 a 18 hs en el parador La Celina de Pinamar con actividades lúdicas para toda la familia. En el espacio habrá juegos, se llevará a cabo una Masterclass de cocina y contará con un sector de arte.

Un desayuno de calidad proporciona saciedad durante la mañana y aporta energía hasta el almuerzo. Por eso, los especialistas comparten consejos para no perder este hábito durante las vacaciones de verano. Se considera que un desayuno nutritivo y completo debe contener lácteos, como leche, yogur o queso, frutas y/o verduras, y cereales integrales, que aporten energía y fibra.

En esa línea, según los expertos en nutrición el desayuno es el pilar que sienta las bases del patrón alimentario a lo largo del día y brinda la posibilidad a las personas de comenzar la jornada con una comida saludable y nutritiva. Además, aprovechando los días de vacaciones se puede hacerlo tranquilos y de forma consciente, preparando un desayuno que requiera un poco más de dedicación, usando la imaginación y probando nuevas ideas.

"El Desayuno no se Toma Vacaciones es una de las campañas que desarrollamos desde la compañía para contribuir a la que las familias argentinas puedan tener hábitos saludables. Para nosotros es una gran oportunidad para visibilizar la importancia de no dejar de desayunar, no sólo por su rol nutricional sino porque es un momento clave para compartir en familia”, comentó Mariano Elli, jefe del equipo de Relaciones con la Comunidad de Mastellone Hnos.

“En Mastellone Hnos. creemos que una buena nutrición comienza desde el primer momento del día y, para hacerlo de manera correcta, hay varios alimentos que son básicos, esenciales y accesibles que podemos incorporar. A través de las distintas actividades en el parador, buscamos acercarle a las familias tips, recetas y consejos que les permitan sostener el hábito del desayuno incluso en los períodos de descanso", expresó Julieta Volpe, Lic. en Nutrición del del Departamento de Información Nutricional (MN:9446)