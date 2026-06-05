“Ninguna expropiación es una buena señal para los mercados”

Jorge Augusto Sapag es abogado y se especializó en producción y minería. Fue gobernador de Neuquén en los dos períodos consecutivos entre 2007 y 2015. Fue durante su gobierno que comenzaron los primeros desarrollos masivos de la formación geológica Vaca Muerta, con inversiones tanto públicas como privadas, y de capitales nacionales e internacionales, que permitieron que gracias a la utilización de la técnica no convencional de la fractura hidráulica (fracking) el país haya recuperado, hace no muchos años, el autoabastecimiento energético, y también haya logrado una balanza comercial superavitaria energética.

El 9 de abril el ex gobernador presentó su libro “Vaca Muerta, tesoro y faro para la Argentina”, en el que refleja su visión sobre lo que comenzó siendo un interesante proyecto y hoy se ha convertido en uno de los principales generadores de divisas y empleo de la Argentina. Además, analiza el futuro energético del país y la viabilidad y oportunidad económica de Vaca Muerta para el país.

Gracias a Vaca Muerta, Argentina pasó de importar energía por más de u$s 12.000 millones a tener una balanza comercial energética superavitaria de más de u$s 7.500 millones.

Luego del lanzamiento, Jorge Sapag dialoga con Fortuna sobre los principales temas del libro y asegura que “las perspectivas de Vaca Muerta para adelante son maravillosas” pero advierte que “hay que saber desarrollarlas” y que es clave la articulación público-privada, ya que “si se ponen de acuerdo ambos sectores, los únicos adversarios serán los de afuera”.

Fortuna: ¿Por qué decidió lanzar este libro sobre Vaca Muerta en estos momentos?

Sapag: Creo que era el momento ideal para publicarlo, ya que me llevó varios años, y con título quise representar dos aspectos importantes de Vaca Muerta. Por un lado, que es un tesoro porque está en el subsuelo, tiene más de 140 millones de años y es una roca generadora, porque es un fondo de mar antiguo que está a 3.000 metros de profundidad. Al retirarse hacia el pacífico, dejó flora y fauna incorporada en arcilla y esa roca, que es 10 veces más compacta que el mármol, es el petróleo y el gas. El primer milagro es tener ese tesoro dado por la naturaleza. Gracias a eso, es que hoy Neuquén abastece el 70% de gas y petróleo del país, hemos batido todos los récords de producción, con más de 600 mil barriles por día, y en gas producíamos 60 millones m3 convencionales por día y hoy estamos en 15 millones de m2 convencionales y entre 80 y 90 millones m3 de no convencionales Vaca Muerta fue un tesoro que se está monetizando. Y, por el otro lado, el concepto del faro, tiene que ver con que un faro ilumina. Y hay dos cosas que son alumbradas por Vaca Muerta. Una, es la estrategia de Estado, que empezó en Neuquén y luego fue tomada por Nación y más allá del color de los gobiernos, siempre hubo continuidad. Esta estrategia de estado fue la que permitió dar previsibilidad y estabilidad de gobernanza, que es lo que los inversores necesitan, además de la seguridad jurídica y la fiscal. La previsibilidad de mantener las reglas de juego. Este libro, entonces, es nuestra vivencia de lo que pasó en estos años. Fue un trabajo en equipo, una interacción público-privada que es fundamental para que las cosas salgan y por eso el faro. Si no nos metemos en la grieta, y articulamos a los dos sectores, las cosas pueden salir y salieron.

Fortuna: ¿En qué se está convirtiendo Vaca Muerta para la Argentina? ¿Cuál es todo su potencial?

Sapag: Argentina y Neuquén son un antes y un después con Vaca Muerta. La realidad es que, si vemos la situación mundial actual, Argentina no tendría destino con la guerra de Medio Oriente si no fuera por Vaca Muerta. El impacto que esa guerra estaría teniendo en la economía local es impensada. Hoy Argentina necesita 550 mil barriles para consumo interno, y le sobran 350 mil que exporta. De ese total, 605 mil barriles se producen en Neuquén. Esta realidad primero nos permitió ahorrar divisas y ahora no está permitiendo una balanza comercial superavitaria energética en torno a los u$s 7.500 millones. El objetivo es que en 2030 el país pueda llegar a producir un millón de barriles por día y en 2032 un total de 1,5 millones de barriles. Pero la riqueza de Vaca Muerta no está solo en el petróleo, sino también en el gas. Las otras dos riquezas son el gas metano y el gas rico. Y la cuarta riqueza, que hoy está en pleno crecimiento, es el Gas Natural Licuado. Permitió que PAE organizara con socios y estén trayendo el primer barco que es una inversión de miles de millones de dólares no solo en el barco, sino también en los ductos. Y el otro barco que viene en 2028. Además, YPF traerá otros cuatro barcos. Se podrá exportar el equivalente a la producción de gas de 100 millones de m3.

Jorge Augusto Sapag presentó su libro junto a Marcos Bulgheroni – CEO de Pan American Group y quien escribió el prólogo.

Fortuna: ¿Qué advertencias da usted en el libro respecto de lo que es Vaca Muerta?

Sapag: La advertencia que yo doy, y más en el actual contexto, es que Vaca Muerta, en todas las provincias en las que está, no es capaz de resolver los problemas de desocupación del país. En toda la cuenca neuquina generamos más de 70 mil puestos de trabajo; y de los 215 mil millones de dólares de inversión comprometidos entre las 16 empresas en 51 proyectos activos que hay, ya se han invertido u$s 80 mil millones. Es un proyecto riquísimo, esto está claro, pero no vamos a poder salvar al país. Por eso me gusta decir que las perspectivas de Vaca Muerta para adelante son maravillosas pero hay que saber desarrollarlas y tener cuidado con la maldición de los recursos. Lo que quiero decir con esto es que hay que diversificar la economía, ir hacia energías limpias y al turismo. Tenemos recursos en Vaca Muerta para 200 años y un mercado mundial que seguirá demandando petróleo y gas.

Fortuna: ¿Cuánto cree que influyó la estatización de YPF para el desarrollo de Vaca Muerta?

Sapag: Primero festejo el resultado del tribunal en EE.UU. que desbarata el fallo de la juez Loreta Preska. Este fallo es importante porque posiciona a la nación en una muy buena posición y saca a YPF de ser una empresa en riesgo. Era una espada de Damocles que colgaba sobre YPF. Es una petrolera fundamental, porque hoy representa el 50% de la inversión de los u$s 80 mil millones. La Nación tiene que acompañar el crecimiento económico, ya que Vaca Muerta no va a poder absorber el crecimiento que necesita el país. Por eso viene bien resolver el riesgos país, la macroeconomía, los dólares del banco central, para que vengan los capitales que están interesados. Están viniendo nuevos empresas con el RIGI y la nueva situación macro. Eso es muy positivo. Respecto de la pregunta, ninguna expropiación es una buena señal para los mercados. Yo lo viví y en su momento hablé con Cristina Kirchner y le dije que la expropiación nos podía frenar el flujo de inversiones y que YPF sola no iba a poder. Ella me preguntó si había otras alternativas y yo le dije que podríamos buscarlas, porque habíamos traído a Exxon en 2010 y habíamos firmado un convenio de inversión. El dueño de EOG también dudaba en ese escenario. Las expectativas eran otras, pero YPF sola no iba a poder desarrollar Vaca Muerta, porque es un sistema de inversión intensivo e industural donde hay que perforar permanentemente para sostener la curva productiva.

Fortuna: Pero la estatización se hizo igual. ¿Qué impacto tuvo, porque si bien YPF siguió siendo protagonista, fueron años en los que llegaron muy pocas inversiones?

Sapag: Una vez expropiado YPF, la compañía siguió siendo protagonista y cuando asume Miguel Gallucio, él logra el interés de dos compañía internacionales y eso fue fundamental para Vaca Muerta. La llegada de Chevron fue importante y su presencia aceleró la llegada de otros, porque fue el primer desarrollo masivo en Vaca Muerta, que es el de Loma Campana. Sin embargo, antes de Chevron había otras, como Exxon y Shell. No fue una buena señal para los inversores internacionales. De todas maneras, es muy importante tener una empresa de bandera, y además es una empresa líder e insignia del país. Nuestro modelo, que es Noruega, tiene una empresa estatal, que el 67% de esa empresa; Petrobras que también es pública.

Argentina y Neuquén son un antes y un después con Vaca Muerta y hoy el país no tendría destino con la guerra de Medio Oriente si no fuera por Vaca Muerta.

Fortuna: ¿Qué planificación y desarrollo urbanístico debe tener Vaca Muerta?

Sapag: Es fundamental acompañar la producción con la infraestructura productiva. En Neuquén pasamos de 400 mil habitaciones a 850 mil. La ciudad de Neuquén es la más habitada del centro al sur. Somos protagonistas en la Patagonia. La ciudad de Neuquén recibe 20 familias por día. Es un desafío, porque requiere responder con más educación, seguridad, salud. Necesitamos mas rutas, porque hay miles de camiones transportando arena y otros materiales. Hay que acompañarlo de grandes inversiones, hay un plan provincial de u$s 1.000 millones, es un plan estratégico para contar con las rutas que hacían falta no solo para la producción y lo que tiene que ver con la infraestructura social, sino también con la seguridad y la integración familiar. Los yacimientos están a 50 a 70 kilómetros, Anhelo a 80 km de Neuquén. Si hay autopistas el profesional técnico puede ir y venir en el día. Hay una planificación para acompañar urbanística y socialmente a Vaca Muerta, porque es un punto central para que el desarrollo productivo y petrolero sea acompañado como corresponde.