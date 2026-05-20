El dilema exportador: crecimiento coyuntural sin transformación estructural

El arranque exportador de 2026 dejó una señal positiva para la macro argentina, aunque con matices estructurales que invitan a una lectura más cautelosa. Según el último Informe Trimestral de Exportaciones Argentinas (ITEA) elaborado por el IIEP de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, las exportaciones de bienes alcanzaron los US$ 21.900 millones en el primer trimestre, con una suba interanual del 17%, mientras que el volumen exportado creció 13%, el mayor nivel registrado para un primer trimestre desde la salida de la convertibilidad.

El dato, sin embargo, esconde una composición que expone una tensión conocida de la economía argentina: el crecimiento exportador volvió a descansar principalmente en el dinamismo de los bienes no diferenciados.

Los commodities registraron una expansión de 19%, con subas generalizadas en cereales y oleaginosas, combustibles, minería y alimentos. En minería, el salto fue del 36%, impulsado por mayores despachos de litio y oro, mientras que combustibles avanzaron 15% por el petróleo crudo.

Para los economistas del IIEP, la amplitud sectorial de esta recuperación constituye una señal saludable porque muestra capacidad de respuesta de distintos complejos exportadores frente al nuevo marco macroeconómico. Pero también ratifica que la mejora todavía se explica por sectores intensivos en recursos naturales y ventajas estáticas.

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El cuello de botella de la sofisticación exportadora

El segmento más relevante para evaluar un cambio estructural -los bienes diferenciados, asociados a mayor valor agregado, innovación y derrames tecnológicos- mostró una mejora bastante más modesta.

En términos reales crecieron 5% interanual, impulsados casi exclusivamente por el desempeño de la carne vacuna hacia Estados Unidos, favorecida por una cuota libre de aranceles. En contraste, maquinaria y equipo cayó 16% y vehículos retrocedieron 4%, en un contexto de transición productiva de terminales automotrices.

El informe advierte que, aunque desde mediados de 2024 se observa una recuperación gradual, el nivel de exportaciones diferenciadas continúa dentro del rango de estancamiento que caracterizó a la última década.

Ese punto es central para cualquier estrategia de crecimiento de mediano plazo: sin expansión sostenida de exportaciones sofisticadas, el rebote externo difícilmente se traduzca en una transformación estructural de la matriz productiva.

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Servicios: una expansión con liderazgo del conocimiento

En servicios, el panorama muestra una dinámica más auspiciosa. Durante 2025, las exportaciones crecieron 5,1% hasta alcanzar US$ 18.039 millones, con un protagonismo claro de los servicios basados en conocimiento (SBC), que avanzaron 7,6% y consolidaron cinco años consecutivos de expansión.

El desempeño de rubros como audiovisuales (+31%), propiedad intelectual (+19%) e investigación y desarrollo (+11%) refuerza la idea de que el sector sigue siendo uno de los pocos vectores de diversificación genuina de la canasta exportadora argentina.

China: volumen sin sofisticación

La segunda gran conclusión del informe está puesta en China. Aunque se consolidó como el segundo destino de exportación argentino y concentra cerca del 8% de las ventas externas, la participación argentina en las importaciones totales del gigante asiático se mantiene en torno al 0,3%, aproximadamente la mitad del nivel alcanzado a mediados de los 2000.

Más revelador aún es que el 98,5% de lo que Argentina exporta a China corresponde a productos no diferenciados, una proporción que expone una inserción fuertemente concentrada en commodities.

Si bien la canasta se diversificó en los últimos años -con mayor peso de carne bovina, litio, sorgo, cebada y petróleo-, el salto sigue ocurriendo dentro del universo primario. La comparación regional resulta incómoda: países como Chile, Perú, Uruguay e incluso Brasil exportan mucho más por habitante hacia China, incluso sin acuerdos comerciales preferenciales en algunos casos.

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La oportunidad pendiente

El estudio identifica oportunidades concretas en productos donde Argentina ya tiene capacidad exportadora global pero aún no logró insertarse en el mercado chino, como maíz, pollo congelado, azúcar de caña, jugo de naranja y nueces. La conclusión del IIEP es clara: una macroeconomía más ordenada es condición necesaria, pero insuficiente.

El desafío excede la estabilización y requiere una política de inserción internacional orientada a remover barreras sanitarias, mejorar competitividad sistémica y acompañar el aprendizaje exportador. En otras palabras, el primer trimestre dejó una buena noticia coyuntural para el frente externo, pero todavía no evidencia el cambio estructural que Argentina necesita para transformar un rebote exportador en una estrategia sostenida de desarrollo.

RM