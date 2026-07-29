Cómo es el nuevo ciclo de experiencias sensoriales que recorrerá diferentes mesas de Buenos Aires

Finca Bandini presentó su nuevo ciclo Carne y Vino, un ciclo itinerante de experiencias gastronómicas que durante julio, agosto y septiembre recorrerá diferentes restaurantes y espacios de Buenos Aires.

La propuesta estará presentada por Elisabeth G. Iborra, La Sumillera de la Carne, primera española y única periodista del mundo diplomada como sommelier de carne por la Universidad de Buenos Aires.

Elisabeth G. Iborra, será quien acompañará el ciclo Carne y vino

Periodista gastronómica especializada en carnes, cuenta con 26 años de trayectoria y 26 libros publicados. A lo largo de su carrera ha entrevistado a destacados parrilleros, chefs y especialistas cárnicos de España y Latinoamérica.

Su próximo libro, Especialista en carnes en 24 horas, será publicado por Planeta Gastro en enero de 2027.

¿La carne se come o se degusta?

Ese es uno de los interrogantes que propone Carne y Vino. A través de su método de análisis sensorial aplicado a la carne, Elisabeth G. Iborra invita a observar, oler, tocar y degustar cada propuesta desde una nueva perspectiva.

Texturas, aromas, jugosidad, fibras, cortes, técnicas de cocción y persistencia en boca se convierten en parte de una experiencia guiada que busca poner en valor lo que se está comiendo, no solo masticarlo. Cada edición se desarrollará junto al chef o referente gastronómico del restaurante anfitrión, construyendo una propuesta especialmente diseñada para cada espacio.

El recorrido contempla una selección de vinos de Finca Bandini

El recorrido se completa con una selección de vinos de Finca Bandini, elegidos para acompañar los diferentes momentos de la degustación y explorar el encuentro entre la carne y el vino desde una perspectiva sensorial.

Agenda del ciclo

Carne y Vino recorrerá durante los próximos meses diferentes restaurantes y espacios gastronómicos de Buenos Aires.

Hierro Bodegón fue el primer restó en Buenos Aires donde se llevó adelante el ciclo Carne y vino

28 de julio | Hierro Bodegón

12 de agosto | Elena · Four Seasons Hotel Buenos Aires

27 de agosto | Fogón

17 de septiembre | Mercado del Faena

Septiembre a confirmar fecha | Mercado de Liniers