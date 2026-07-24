Cómo es y dónde queda el restó que combina gastronomía, café de especialidad y cultura pop

Knowhere Café es una propuesta que transforma cada visita en un recorrido entre sabores, personajes icónicos y piezas de colección que sorprenden a grandes y chicos.

Velociraptor en tamaño real en el jardín

Ubicado sobre Honduras 5720, dentro de la tienda de coleccionables más grande de Argentina, el espacio ofrece mucho más que una cafetería tradicional. Entre figuras de películas, series, cómics, anime donde los visitantes pueden disfrutar desde una merienda con excelente pastelería artesanal y café premium hasta un almuerzo ejecutivo o una cena en un ambiente único y descontracturado.

Un Stormtroopers te da la bienvenida al café

La propuesta gastronómica está pensada para acompañar distintos momentos del día. Al mediodía, quienes trabajan o recorren la zona encuentran una alternativa accesible con un menú ejecutivo desde $14.000, ideal para disfrutar de platos elaborados y una pausa diferente en medio de la rutina. Por las tardes, el café y las especialidades dulces se convierten en protagonistas, mientras que por la noche el lugar invita a compartir cenas informales en un entorno que despierta la nostalgia y la imaginación.

Una de las miles de figuras de acción que tiene Knowhere Cafe

Con espacios interiores, terraza y mesas al aire libre, Knowhere Café logra reunir a amantes de la gastronomía, fanáticos de las películas y las series, coleccionistas y familias que buscan una salida distinta en la ciudad. El ambiente inmersivo, rodeado de figuras y esculturas de personajes emblemáticos, convierte a cada visita en una experiencia digna de fotografiar y compartir.

La Nimbus 2000 de Harry Potter también está presente

La propuesta también se destaca por la calidad de sus productos y por una carta que incluye opciones para brunches, almuerzos, meriendas y cenas, acompañadas por café premium y una selección de pastelería artesanal que se ha convertido en uno de los grandes atractivos del lugar.

Figuras de He-Man

Con una combinación poco habitual entre gastronomía y entretenimiento, Knowhere Café se consolida como una de las propuestas más originales de Palermo y como el lugar ideal para quienes buscan algo más que salir a comer: una experiencia divertida, diferente y llena de referencias a la cultura pop.