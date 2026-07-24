Cómo es y dónde queda el restó que combina gastronomía, café de especialidad y cultura pop

En pleno corazón de Palermo Hollywood abrió recientemente un espacio que invita a vivir una experiencia diferente, donde la gastronomía, el café de especialidad y el universo de la cultura pop se combinan para crear uno de los lugares más originales.
Knowhere Café es una propuesta que transforma cada visita en un recorrido entre sabores, personajes icónicos y piezas de colección que sorprenden a grandes y chicos.
Ubicado sobre Honduras 5720, dentro de la tienda de coleccionables más grande de Argentina, el espacio ofrece mucho más que una cafetería tradicional. Entre figuras de películas, series, cómics, anime donde los visitantes pueden disfrutar desde una merienda con excelente pastelería artesanal y café premium hasta un almuerzo ejecutivo o una cena en un ambiente único y descontracturado.
La propuesta gastronómica está pensada para acompañar distintos momentos del día. Al mediodía, quienes trabajan o recorren la zona encuentran una alternativa accesible con un menú ejecutivo desde $14.000, ideal para disfrutar de platos elaborados y una pausa diferente en medio de la rutina. Por las tardes, el café y las especialidades dulces se convierten en protagonistas, mientras que por la noche el lugar invita a compartir cenas informales en un entorno que despierta la nostalgia y la imaginación.
Con espacios interiores, terraza y mesas al aire libre, Knowhere Café logra reunir a amantes de la gastronomía, fanáticos de las películas y las series, coleccionistas y familias que buscan una salida distinta en la ciudad. El ambiente inmersivo, rodeado de figuras y esculturas de personajes emblemáticos, convierte a cada visita en una experiencia digna de fotografiar y compartir.
La propuesta también se destaca por la calidad de sus productos y por una carta que incluye opciones para brunches, almuerzos, meriendas y cenas, acompañadas por café premium y una selección de pastelería artesanal que se ha convertido en uno de los grandes atractivos del lugar.
Con una combinación poco habitual entre gastronomía y entretenimiento, Knowhere Café se consolida como una de las propuestas más originales de Palermo y como el lugar ideal para quienes buscan algo más que salir a comer: una experiencia divertida, diferente y llena de referencias a la cultura pop.