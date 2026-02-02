Ford y Xiaomi conversan sobre una posible alianza, según el Financial Times

Mientras continúa la tensa relación entre Estados Unidos y China, una de las empresas automotrices más icónicas del país americano estaría manteniendo conversaciones con Xiaomi, con la idea de formar una empresa conjunta para fabricar vehículos eléctricos. De acuerdo con información del Financial Times, personas allegadas a la charla aseguran que Ford y la compañía china están en diálogo.

Asimismo, el periódico aseguró que la firma estadounidense también habría discutido la posibilidad de colaborar con otros fabricantes de automóviles chinos, incluyendo BYD Co.

Desde Ford y Xiaomi desmintieron cualquier tipo de acercamiento: "Esta historia es completamente falsa. No hay nada de cierto en ella", señalaron desde Ford al propio Financial Times. "Los informes de que Xiaomi está negociando una empresa conjunta con Ford Motor Co. son falsos. Xiaomi no vende sus productos ni servicios en Estados Unidos ni está negociando con ellos", recalcaron desde el fabricante chino. Hasta el momento desde BYD prefirieron no hacer comentarios al periódico.

Un punto interesante destacado por el Financial Times es que el director ejecutivo de Ford, Jim Farley, es un gran admirador de los vehículos eléctricos chinos. Incluso, habría importado el modelo SU7 de Xiaomi para uso personal. Farley advirtió el año pasado que los rivales chinos representan una "amenaza existencial" para los fabricantes de automóviles occidentales y que solo en China tenían suficiente capacidad para "sacarnos a todos del negocio". En declaraciones anteriores no dudó en decir que las empresas chinas llegarían a Estados Unidos .

Más de 5.000 autos y una sorpresa, así llegó el barco de BYD a la Argentina

A principios de este enero, Farley recibió al presidente Donald Trump en una planta de camiones de Ford en Dearborn, a las afueras de Detroit. Durante su visita, Trump les dijo a los líderes empresariales que si las empresas chinas "quieren venir, construir una planta y contratarlos a ustedes, a sus amigos y vecinos, ¡genial! Me encanta".

Cabe señalar que Ford tiene un acuerdo de licencia con la empresa china CATL para producir celdas en EE. UU. utilizando la tecnología del gigante de las baterías. El Pentágono designó a CATL como una empresa con presuntos vínculos militares con China, algo que el grupo niega. El Comité de la Cámara de Representantes sobre China también expresó en repetidas oportunidades su preocupación por el acuerdo.

Las marcas chinas están redefiniendo el mercado automotor en Argentina

Crece la influencia china en el mundo

Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos se mantuvieron alejados del mercado estadounidense debido a los aranceles y a razones políticas. Pero se están expandiendo rápidamente en otras partes del mundo. Los fabricantes chinos de automóviles ganaron una cuota de mercado récord en Europa en diciembre, fabricando casi uno de cada 10 turismos vendidos en la región.

Trump se prepara para visitar China en abril, un viaje que podría incluir un acuerdo comercial. Algunos expertos creen que el presidente quiere atraer inversión china a Estados Unidos, pero sus funcionarios más agresivos no verían con buenos ojos la posibilidad de permitir la entrada de fabricantes de automóviles chinos al mercado estadounidense.

Un exfuncionario estadounidense advirtió que permitir que Ford forme una empresa conjunta con Xiaomi tendría un peligroso "efecto dominó" que socavaría la seguridad nacional de Estados Unidos al obligar a otros fabricantes de automóviles estadounidenses a un "matrimonio forzado" con Pekín como una cuestión de supervivencia.

Mientras tanto, Canadá llegó a un acuerdo con China el mes pasado para reducir algunas barreras comerciales y reconstruir lazos, incluyendo permitir la entrada en su mercado de 49.000 vehículos eléctricos chinos con un arancel de alrededor del 6%, eliminando una sobretasa del 100%.

Parece que el ingreso de las automotrices chinas en Estados Unidos está cada vez más cerca, ¿podrá hacer algo Trump para evitarlo?.

