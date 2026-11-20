Tesla ya vende de forma oficial sus autos eléctricos en la Argentina y publicó los precios de los primeros modelos que comercializará en el país. La automotriz estadounidense, fundada por Elon Musk, desembarca con dos de sus vehículos más conocidos: el Model 3 y el Model Y, que estarán disponibles en cinco versiones y con valores que parten de los US$ 41.590.

Sin embargo, quienes quieran comprar uno de los vehículos de la marca deberán tener paciencia. Las primeras entregas están previstas para marzo y abril de 2027, por lo que los clientes que realicen ahora sus pedidos tendrán que esperar varios meses para recibir sus unidades.

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Cuánto cuestan los autos Tesla en Argentina

La oferta inicial de Tesla en el mercado argentino estará integrada por tres versiones del Model 3 y dos del Model Y. Ambos modelos llegan importados desde China y cuentan con distintas configuraciones de batería, potencia, autonomía y equipamiento.

Los precios informados para la Argentina son los siguientes:

Tesla Model 3

Model 3 RWD: US$ 41.590.

Model 3 Premium Long Range RWD: US$ 47.090.

Model 3 Performance AWD: US$ 54.590.

Tesla Model Y

Model Y Premium RWD: US$ 44.590.

Model Y Premium Long Range RWD: US$ 50.590.

El Model 3 es el sedán de la compañía y funciona como la alternativa de entrada a la gama. Su versión inicial cuenta con una potencia de 292 CV, batería de 60 kWh y una autonomía declarada de hasta 534 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

En el otro extremo aparece el Model 3 Performance AWD, que incorpora tracción integral y alcanza los 460 CV. Entre las opciones disponibles, el Model 3 Premium Long Range RWD se destaca por ofrecer hasta 750 kilómetros de autonomía declarada.

Por su parte, el Model Y es un SUV eléctrico que apunta a quienes buscan mayor espacio interior. La versión Premium RWD ofrece 466 kilómetros de autonomía, mientras que la Long Range RWD llega hasta los 661 kilómetros, según el ciclo WLTP.

En ese sentido, uno de los aspectos que sobresale del lanzamiento es la diferencia de precios respecto de otros mercados de la región. Según lo trascendido, el Model 3 de entrada cuesta en la Argentina un 38% más que en Chile y un 24% más que en Uruguay. La diferencia también se observa en el resto de la gama, aunque varía según la versión y el mercado de referencia.

El desembarco local se produce bajo un régimen que permite importar vehículos electrificados sin pagar el arancel extrazona del 35%, dentro de un cupo y con determinadas condiciones. En esta primera etapa, al menos 2.500 unidades estarían alcanzadas por el beneficio arancelario. Pese a ese incentivo, los valores argentinos se ubican por encima de los registrados en países vecinos.

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Cuándo se entregan los primeros Tesla en Argentina

Uno de los datos centrales para quienes estén evaluando comprar un vehículo de la marca es el plazo de entrega. Tesla estima que las primeras unidades llegarán a sus compradores entre marzo y abril de 2027. Es decir, quienes realicen una reserva durante noviembre deberán esperar entre cuatro y cinco meses para recibir el automóvil, dependiendo de la versión y la fecha de pedido.

La compañía habilitó un sistema de compra directa por internet. Para iniciar el proceso, los interesados pueden realizar una reserva de US$ 250 y avanzar con la configuración del vehículo elegido.

La marca también tendrá espacios físicos en Unicenter y Paseo Alcorta, donde los potenciales compradores podrán conocer los modelos y realizar pruebas de manejo. Aun así, la operación comercial se realizará principalmente a través de los canales digitales de Tesla.

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Cuánto cuesta mantener un Tesla por mes en Argentina

El precio de compra no es el único factor que deberán considerar los interesados. También hay que tener en cuenta los gastos mensuales de utilización, como electricidad, seguro, cochera y otros costos asociados al vehículo. Así, mantener y utilizar un Tesla Model 3 en la Ciudad de Buenos Aires puede representar alrededor de $611.250 mensuales. El cálculo contempla un recorrido de 1.000 kilómetros por mes, carga domiciliaria, cochera cubierta y seguro contra todo riesgo.

Uno de los principales argumentos comerciales de los autos eléctricos es el menor gasto energético frente a los vehículos tradicionales. En este caso, la carga doméstica permitiría reducir el costo de utilización, aunque el resultado depende de las tarifas eléctricas, la frecuencia de uso y el acceso a estaciones de carga.

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Qué garantía tienen los Tesla

Los Model 3 y Model Y comercializados en el país cuentan con una garantía de cuatro años o 80.000 kilómetros para el vehículo. En el caso de las baterías, la cobertura es de ocho años, con límites de kilometraje que dependen de la versión. Para las configuraciones RWD alcanza los 160.000 kilómetros, mientras que algunas versiones Premium y Performance cuentan con una cobertura de hasta 192.000 kilómetros.

Además, Tesla ofrece la posibilidad de contratar el sistema Full Self-Driving mediante una suscripción mensual de US$ 119. La compañía aclara que estas funciones requieren supervisión permanente del conductor y que su disponibilidad está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes.

RM