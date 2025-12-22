Nuevos productos dulces para festejar en Navidad

Grupo Arcor presenta su propuesta navideña para esta temporada, integrada por más de 60 productos. Bajo el concepto “Una Navidad Mágica”, la compañía refuerza su presencia histórica en la mesa de los argentinos con opciones que combinan innovación, calidad y tradición.

A tono con las tendencias del mercado, Arcor lanza Garrapiñadas de Pistacho y Garrapiñadas de Salted Caramel, dos alternativas novedosas dentro de una categoría clásica. También incorpora a Mogul con sus Mini Tubitos Navideños, una opción lúdica y colorida pensada para compartir en familia, y suma el nuevo Turrón Coco, que introduce un sabor diferencial dentro de la categoría. En el segmento de regalería, se destaca la nueva Casita bon o bon, que combina diseño y dulzura en una propuesta ideal para obsequiar.

Como cada año, la oferta de Arcor abarca presentaciones individuales, productos para compartir y opciones de regalería en las principales categorías de esta celebración: turrones, confituras, garrapiñadas, postres y gomitas, bajo marcas emblemáticas como Cofler, bon o bon, Águila, Mogul, Block y Rocklets, reforzando el vínculo histórico de la compañía con los consumidores.

En el plano internacional, la compañía continúa ampliando su presencia en esta fecha. Dentro de su propuesta se destaca bon o bon 12 deseos, alineado a la tradición navideña mexicana: un producto elaborado en México, para el mercado interno y que, además, estará presente en Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, reafirmando su proyección global.

De esta manera, Arcor refuerza su diferencial en esta festividad caracterizado por la amplitud y diversidad de su portafolio, y su capacidad para innovar año tras año, manteniéndose como referente de las celebraciones y acompañando a los hogares en momentos de encuentro, emoción y nuevos comienzos.

“En cada temporada navideña renovamos nuestro compromiso con la calidad, la cercanía y la capacidad de sorprender. Esta propuesta refleja un trabajo continuo por interpretar nuevas tendencias y transformarlas en experiencias memorables para nuestros consumidores. La Navidad es un momento de unión, celebración y tradición, y nos enorgullece acompañarlo con marcas que forman parte de la historia afectiva de tantas familias”, señaló Martín Kuropatwa, Gerente de Marketing Chocolates de Grupo Arcor.

A través de la innovación permanente, la excelencia en la calidad y marcas líderes que los consumidores eligen año tras año, la compañía continúa desarrollando propuestas diferenciales para seguir siendo parte de los momentos de celebración más importantes del país.