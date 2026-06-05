Avianca mantiene su sponsoreo de los torneos Conmebol

Avianca, partner oficial de las competiciones de clubes de la Conmebol 2025-2026, sigue consolidando este año su compromiso con el desarrollo del deporte en la región y acercando a los hinchas argentinos a los principales torneos del continente.

El acuerdo abarca los torneos más emblemáticos del fútbol sudamericano: Conmebol Libertadores, Conmebol Libertadores femenina, Conmebol Sudamericana y Conmebol Recopa, competencias que cada año reúnen a millones de aficionados y consolidan al fútbol como uno de los principales motores de conexión en América Latina.

Conexión directa desde los principales aeropuertos argentinos

En Argentina, Avianca conecta con dos destinos clave —Buenos Aires (Ezeiza y Aeroparque) y Córdoba—, facilitando la movilidad de hinchas, equipos y protagonistas del fútbol hacia los principales escenarios deportivos del continente. Esta conectividad permite que los argentinos puedan acompañar a sus clubes en las instancias decisivas de los torneos internacionales.

“Estamos convencidos de que el deporte es un motor de unión y transformación en la región. Bajo la premisa de ‘Creer nos hace volar’, buscamos acercar a millones de personas a su pasión, poniendo a su disposición nuestra red de rutas y conectividad”, señaló la aerolínea.

Avianca cuenta con una de las redes más robustas de América Latina, con más de 80 destinos en 25 países, de los cuales más de 40 se encuentran en Sudamérica, incluyendo ciudades clave donde compiten los clubes de los torneos Conmebol .

Además, el crecimiento del 13% en el volumen de pasajeros transportados en Sudamérica entre 2024 y 2025 refleja el auge del turismo regional y el creciente interés por eventos deportivos de alto impacto, como estas competiciones.

Durante 2025, Avianca respaldó 15 iniciativas deportivas en distintos países de la región, reafirmando su rol como impulsor de la integración regional a través del deporte.

Con esta alianza renovada, Avianca continúa posicionándose como un actor clave en la conexión de experiencias que trascienden fronteras, acercando a los argentinos a vivir de cerca la emoción del fútbol sudamericano. La aerolínea invita a los hinchas a planificar sus viajes para acompañar a sus equipos en las próximas fases de la CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores femenina, CONMEBOL Sudamericana