Cómo es el proyecto NextGen de TCR para transformar el automovilismo sudamericano

TCR South America Banco BRB presentó oficialmente su proyecto integral para la temporada 2026 donde uno de los grandes ejes fue la consolidación del programa “NextGen”, una iniciativa destinada a acelerar el desarrollo de jóvenes talentos sudamericanos desde el karting hacia categorías profesionales como TCR, Stock Car y TCR World Tour.

El programa ya cuenta con pilotos confirmados dentro de su estructura de formación y crecimiento deportivo. En el primer paso están Agustín Pizarro y Martín Saa junto al Cronos Racing Team en el Karting de Argentina. Ya dando sus primeras experiencias internacionales, en Turismo Nacional de Brasil está Máximo Frigerio junto al G Racing Motorsport y, en TCR South America Banco BRB, Nicolás Fuca en Paladini Racing.

Con presencia en Argentina, Brasil y Uruguay, TCR continúa consolidándose como “La Libertadores del Automovilismo”, formando parte de una estructura global que reúne más de 30 campeonatos, 700 pilotos y 55 países alrededor del mundo.

Se destacó su posicionamiento como la única categoría regional de autos de turismo bajo normas FIA, con ADN internacional, profesionalismo y proyección global. Además, ratificó el crecimiento sostenido desde su lanzamiento en 2021, triplicando su facturación y expandiendo su alcance deportivo y comercial en toda la región.

Federico Punteri Director General de TCR South America junto a jóvenes promesas argentinas

La estructura logística y televisiva también fue uno de los ejes de la presentación, con más de 15 cámaras de última generación por evento, más de 16.000 kilómetros recorridos durante la temporada y un equipo de más de 60 profesionales trabajando detrás de escena.

A nivel de impacto mediático, proyecta para 2026 un media value superior a los 35 millones de dólares, más de 492 mil espectadores televisivos acumulados y más de 2,1 millones de visualizaciones digitales por evento. Además, las transmisiones alcanzarán distintos mercados mediante señales de TV y plataformas de streaming en toda Sudamérica.

Con una visión enfocada en el desarrollo regional, la profesionalización del automovilismo y la generación de oportunidades para pilotos, equipos y marcas, TCR South America Banco BRB continúa posicionándose como una de las plataformas deportivas más importantes del motorsport sudamericano.