En el mes del alfajor, Fantoche celebra el ícono más argentino del consumo masivo

Con un consumo que supera los mil millones de unidades al año en el país y una presencia cotidiana en la vida de los argentinos, el alfajor se consolida como uno de los íconos gastronómicos más representativos de la Argentina. En ese universo, Fantoche ha logrado ocupar un lugar central, no solo por su volumen, sino por su capacidad de innovación y su rol en la historia del producto.

Hace más de 50 años, la compañía fue pionera en el desarrollo del alfajor triple, una innovación que transformó la categoría y que hoy es un estándar del mercado. Actualmente, desde su planta en Villa Lugano, la compañía produce alrededor de 1,5 millones de alfajores por día, abasteciendo a más del 80% del territorio nacional a través de una amplia red de distribución. Este volumen no solo refleja la escala de la operación, sino también el vínculo cotidiano entre el producto y los consumidores argentinos.

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“El alfajor es mucho más que una golosina: es parte de nuestra cultura, de nuestros hábitos y de nuestra historia”, señala Claudio Messina, Director Comercial y de Marketing de Fantoche, “Mayo es una oportunidad para celebrar esa conexión y seguir impulsando la innovación en una categoría que sigue creciendo”.

En línea con esa evolución, Fantoche continúa explorando nuevos formatos, sabores y alianzas. Un ejemplo reciente es el desarrollo conjunto con Joaquín Levinton, Pescado Raúl, que dio origen a una nueva propuesta dentro del portafolio y a sus nuevas apuestas Gourmet: el primer Triple "Red Velvet" y el Super Triple Chocolate, elevando la vara con el lanzamiento de dos colosos de 100 gramos, un tamaño único en las góndolas, lo que reafirma la capacidad de la marca para conectar con nuevas audiencias y tendencias.

Este mayo, Fantoche invita a celebrar el mes del alfajor reconociendo no solo su historia, sino también su vigencia como uno de los grandes símbolos del consumo argentino.