Spreen lanza en Argentina su propia marca de alfajores

En el marco de la Semana del Alfajor en Argentina, "Spreen" y el empresario Nicolás Esmede lanzaron GIGA, una nueva marca que busca irrumpir en una de las categorías más competitivas del consumo masivo. Para ello, el producto apuesta con una estrategia bien definida: escala, valor razonable y fuerte volumen desde el día uno. El anuncio se realizó ayer a través de un video en redes sociales que rápidamente se volvió viral. De hecho la cuenta @gigaxspreen superó los 75 mil seguidores en pocos minutos.

En esta primera etapa, GIGA arranca con una producción de 1.000.000 de unidades y una proyección de US$ 2.500.000 de facturación anual. El plan es competir en góndola con un producto que combine atributos de los segmentos premium con lógica de consumo diario. El nuevo alfajor pesa 72 gramos y promete un relleno abundante de dulce de leche cubierto por un baño de repostería semiamargo. El precio sugerido ronda los $1.800 por unidad. “Logramos un alfajor que no tiene nada que envidiarle en calidad a los premium de la góndola, pero con un tamaño mayor y un sabor más intenso. Y al mismo tiempo, queríamos que sea accesible”, explicó Esmede.

GIGA también busca diferenciarse desde su formulación: el alfajor presenta tres sellos nutricionales y, a contramano de la mayoría de los productos de la categoría, no cuenta con el sello de exceso en grasas totales ni con el de exceso en sodio. En un mercado donde predominan opciones con cuatro o cinco advertencias, este diferencial lo posiciona como una alternativa más equilibrada dentro del consumo masivo, sin resignar sabor ni experiencia.

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De la comunidad digital al consumo masivo

El lanzamiento se apoya en uno de los activos más potentes del proyecto: la comunidad digital de Spreen, una de las más activas del mundo hispanohablante. La marca nace como una extensión natural de ese vínculo, trasladando lógica de contenido y cercanía a un producto físico. “Siempre trabajé desde la cercanía con la gente. GIGA es una forma de llevar eso a algo concreto, que cualquiera pueda probar”, señaló Spreen. Además del canal tradicional, el proyecto prevé desarrollar un e-commerce con propuestas creativas, buscando diferenciarse de la venta clásica de alimentos.

Distribución inicial y expansión

A partir del 13 de mayo, GIGA estará disponible en kioscos y mayoristas a nivel país, con un plan de expansión federal en el corto plazo. La producción es tercerizada con partners industriales, lo que permite escalar rápidamente frente a la demanda inicial. En paralelo, la marca proyecta generar entre 150 y 200 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Según los fundadores, el objetivo inicial es alcanzar el millón de unidades vendidas en el primer mes.

Más allá del lanzamiento local, el proyecto tiene ambición de expansión global. “Este alfajor es el puntapié de algo más grande. Queremos representar al país internacionalmente”, afirmó Spreen

RM