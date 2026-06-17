Los nuevos sabores y variedades de galletitas sin gluten que ganan mercado

En Argentina se estima que 1 de cada 100 personas es celíaca. Este dato cambia según el grupo etario, ya que 1 de cada 79 niños lo es y 1 de cada 167 adultos. Además, se calcula que hasta 8 de cada 10 celíacos aún no tienen diagnóstico. A este contexto de salud se le suma que cada vez son más las personas que deciden comer sin gluten. Esta realidad hace que cada vez haya más empresas de alimentos que se enfoquen en este público y que se lancen al mercado nuevas opciones que, además de saludables, sean ricas.

Un de ellas es Praat, empresa de galletitas y snacks especializada en productos sin gluten que está presentando en el mercado nuevos productos.

Ahora, las personas celíacas y los amantes de las Praat, que cuenta con la experiencia de sus dueños con años en la fabricación de productos libres de gluten, podrán elegir entre las galletitas Aventura Chocolate con sabor chocolate blanco, chocolate con relleno sabor a chocolate, vainilla con sabor a chocolate, chocolate con relleno de chocolate blanco y frutos rojos, vainilla con sabor a chocolate blanco y frutos rojos, Praat aventura chocolate y dulce de leche, Praat leche 3D, Naranja y lima, Praat Chips de chocolate, Praat tapitas para armar alfajores sabor vainilla y coco, otras variedades rellenas de sabor chocolate con avellanas, lima , frambuesa, chocolate, las nuevas sabor vainilla con relleno de chocolate y se suman Rellenas sabor vainilla , Rellenas sabor chocolate con crema de vainilla y Rellenas sabor chocolate con crema de Lima y bañadas en chocolate

En la línea de snacks Praat Crackers marineritas clásicas,Crackers marineritas con semillas, Crakers marineritas bañadas en chocolate, Crakers marineritas con queso y snacks sabor asado criollo, barbacoa ketchup, fugazetta y las tradicionales Praat Alegría surtido.

De esta manera, el porfolio de Praat se sigue ampliando y dando opciones ricas, con muchos de los productos de orígen vegetal, para quienes buscan comer galletitas o snacks exquisitos y sin gluten.

"Si algo caracteriza a esta marca es ofrecer productos únicos en el mercado, distintos y originales. Así, galletitas rellenas con chocolate, frutos rojos, limón, vainilla o frambuesa y los snacks con sabores asado argentino o fugazzetta, entre otras deliciosas opciones, les da a las personas celíacas una variedad inmensa para acompañar mates, asados, cumpleaños y reuniones o comer en cualquier momento", explicaron desde la compañía.