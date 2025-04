Victoria's Secret abrirá su primera gran tienda en formato flagship store en el país

Victoria´s Secret abrirá por primera vez un local de surtido completo en Argentina. La nueva tienda de más de 400 metros cuadrados estará ubicada en el primer piso del el Alto Palermo, al lado de local de Zara, y se espera que abra en el último trimestre de 2025.

De acuerdo a lo informado contará con una amplia variedad de los emblemáticos bras, panties y ropa de dormir junto a una multitud de colecciones que incluyen Dream Angels, Very Sexy, Body by Victoria, T-Shirt y más. Además, ofrecerá servicio “the bra fitting” realizado por especialistas altamente calificados. Este servicio es gratis y no necesita cita previa.

“Esta apertura es un gran desafío para nosotros ya que es una marca icónica reconocida a nivel mundial y los clientes están muy entusiasmados en poder encontrarla en el país. Trabajamos mucho con el equipo para que este gran hito suceda en Alto Palermo, un shopping en constante crecimiento y desafío de transformación para que las personas tengan la mejor experiencia”, Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo.

En diálogo con Fortunaweb, Cortés explicó que la llegada de la marca al shopping se da luego de varios meses de negociaciones y destacó que, como mínimo, el local en Alto Palermo estará hasta finales de 2028.

Exclusiva marca de moda abrirá su primer local en Argentina

“Liderar la transformación de nuestros 15 centros comerciales es un compromiso que en Grupo IRSA asumimos con una visión clara: ofrecer experiencias únicas a través del mejor mix de marcas y propuestas. Alto Palermo es un emblema de ese proceso, y la llegada del primer flagship store de Victoria’s Secret al país marca un hito que nos entusiasma profundamente. No tenemos dudas de que será un gran éxito y una propuesta que el público va a recibir con mucho interés y emoción.” Gastón Manganiello, Head of Marketing & Growth de Grupo IRSA.

Por su parte, Victoria 's Secret está llevando a cabo un plan de expansión por América Latina que ya cuenta con más de 1.400 tiendas alrededor del mundo. En esta oportunidad la marca eligió Alto Palermo para abrir su primera flagship store por ser considerado en el centro comercial icónico del país.

