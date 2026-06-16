Denise Cancian asume como CEO de Burson Chile

Burson designó a Denise Cancian como CEO de su operación en Chile, cargo que ejercerá de manera simultánea con su actual posición como CEO de la compañía en Argentina.

La flamante ejecutiva, quien cuenta con 30 años de trayectoria en comunicación corporativa, asumirá la dirección de la oficina chilena que gestiona empresas y marcas líderes en diversas industrias. Su especialización abarca planificación estratégica, gestión de reputación corporativa, comunicación de marca, manejo de crisis, formación de voceros y asuntos públicos.

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Cancian ocupa el cargo de CEO en Argentina desde agosto de 2023. Bajo su gestión, en enero de 2024, Burson Argentina completó un proceso de integración estratégica con JeffreyGroup, y ha registrado crecimiento sostenido durante los últimos dos años.

"Denise tiene probada trayectoria en comunicación y como líder de negocio, por lo que estamos muy contentos de que asuma este nuevo desafío. Su experiencia y visión serán fundamentales para seguir fortaleciendo la posición de Burson como un socio estratégico de comunicación en Chile", declaró Brian Burlingame, CEO de Burson Latin America.

Previo a su rol en Burson, Denise ocupó posiciones ejecutivas en Urban Grupo de Comunicación en Argentina, MZ Consult y S2 Comunicação Integrada en Brasil, y Hill & Knowlton en Argentina y Japón. También se desempeñó como Gerente Senior de Comunicación en la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y como Gerente de Comunicación del estudio jurídico Zang, Bergel & Viñes.

RM