Haleon designa a Laura Rapino como Gerente General para Cono Sur

Haleon anunció la designación de Laura Rapino como nueva Gerente General para Cono Sur, clúster que reúne las operaciones de la Argentina, Chile y Uruguay. Rapino se incorporó a Haleon en 2025 como Head de Marketing para América Latina, desde donde promovió iniciativas estratégicas orientadas a profundizar la conexión con los consumidores y ampliar el desarrollo de las marcas en la región.

Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires y MBA del IAE, Rapino cuenta con más de 20 años de experiencia en posiciones de conducción en marketing, estrategia y gestión general.

Tras iniciar su carrera en Siemens, desarrolló una trayectoria de más de dos décadas en las industrias de consumo masivo y salud, donde ocupó posiciones de conducción en marketing y gestión de negocio. A lo largo de ese recorrido, estuvo al frente de estrategias regionales vinculadas con desarrollo de marcas, innovación, ejecución comercial y gestión de talento, con base en Argentina, Brasil y México. “Asumo este desafío con el compromiso de seguir impulsando la evolución de la compañía en la región, con foco en el consumidor y en una cultura de innovación y excelencia”, señaló Rapino.

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En su nuevo rol, estará al frente de la operación Haleon Southern Cone, con el objetivo de consolidar la presencia de la compañía en la región y ampliar el acceso a productos que acompañan la salud cotidiana y el bienestar de más personas.

“El Cono Sur presenta grandes oportunidades y mi experiencia en distintos mercados de la región me permitirá aportar una mirada integral para acompañar esta nueva etapa de manera sostenible. Creo profundamente en el poder de los equipos para transformar los negocios y, por eso, uno de mis focos estará puesto en seguir desarrollando talento y construyendo una organización ágil, colaborativa y orientada a resultados”, concluyó Rapino.

“La designación de Laura Rapino nos entusiasma profundamente, porque reúne la experiencia, la visión y el liderazgo que Haleon necesita en esta etapa para seguir creciendo en Souther Cone con ambición, cercanía y sostenibilidad”, señaló Andrés González, Presidente de Haleon Latinoamérica.