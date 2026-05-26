Victoria Intanno fue designada gerente comercial de Massey Ferguson para Hispanoamérica

Massey Ferguson, marca global de maquinaria agrícola perteneciente a Agco Corporation, anuncia la designación de Victoria Intanno como nueva Gerente Comercial de la firma para Hispanoamérica. Licenciada en Marketing, Intanno cuenta con más de diez años de experiencia en estrategia comercial, marketing y desarrollo de negocios en compañías multinacionales del sector industrial y agroindustrial.

A lo largo de su trayectoria dentro de AGCO, participó activamente en la implementación de estrategias regionales, el fortalecimiento de redes de concesionarios y el desarrollo de herramientas orientadas a optimizar la performance comercial y la experiencia de clientes en distintos mercados de Sudamérica, incluyendo Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Su perfil combina visión estratégica, desarrollo de canales comerciales y una fuerte orientación a la transformación de los negocios, impulsando modelos de gestión más eficientes, conectados y alineados con la evolución tecnológica del agro.

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En su nueva posición, liderará la estrategia comercial de Massey Ferguson para Hispanoamérica, con foco en el crecimiento regional, la consolidación de la red de concesionarios, el fortalecimiento del vínculo con productores y la expansión de oportunidades de negocio en uno de los mercados agrícolas con mayor potencial de desarrollo a nivel global, con el apoyo de Rodrigo Junqueira, vicepresidente de Massey Ferguson para América Latina. Asimismo, su designación representa un nuevo paso en la construcción de liderazgos diversos dentro de la industria agroindustrial, aportando una mirada cercana, colaborativa y orientada al desarrollo de equipos de alto desempeño en un sector históricamente liderado por perfiles masculinos.

“Es un orgullo asumir este nuevo desafío dentro de una marca con tanta historia y relevancia para el agro. Mi compromiso será continuar fortaleciendo nuestra presencia en la región, impulsando el trabajo conjunto con nuestra red de concesionarios y acompañando a los productores con soluciones cada vez más eficientes, simples y conectadas”, expresó Victoria Intanno.

RM