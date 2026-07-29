Redion, el nuevo nombre global del Grupo Europ Assistance nombra a Verónica Basco como nueva Directora Comercial en Argentina y Uruguay

Redion, la marca de cuidado del Grupo Generali, anunció la incorporación de Verónica Basco como Directora Comercial para Argentina y Uruguay.

La compañía, que cuenta con más de 60 años de experiencia a nivel global, casa matriz en París y 45 filiales alrededor del mundo, está presente en Argentina desde hace 28 años, desarrollando soluciones de asistencia al viajero y protección integral junto a aseguradoras, entidades financieras y partners de la industria del turismo estratégicos de la región.

La incorporación de Verónica Basco se inscribe en este proceso de consolidación, con el objetivo de potenciar el desarrollo comercial de la compañía y fortalecer un modelo de negocio B2B2C, alineado con la propuesta de valor global del Grupo.

Veronica Basco es Licenciada en Relaciones Públicas y cuenta con un MBA, además de una trayectoria regional en posiciones estratégicas y comerciales dentro de empresas multinacionales de seguros y servicios financieros. A lo largo de su carrera lideró equipos de trabajo diversos y coordinó proyectos regionales junto a especialistas de tecnología, legales, compliance, operaciones y finanzas, con foco en el desarrollo de negocios y productos y en la negociación con distintos actores del mercado. Su enfoque combina la orientación a resultados con una mirada puesta en el crecimiento sostenible del negocio y en el desarrollo de las personas que integran sus equipos.

Una estructura comercial alineada al crecimiento del Grupo

Desde la Dirección Comercial se impulsará una estrategia orientada a acompañar el crecimiento sostenido de Redion desde Argentina de cara a oportunidades en Latam, apalancada en su red de filiales y su expertise global.

En este marco, el área comercial trabajará de manera articulada con los distintos equipos de la compañía para identificar nuevas oportunidades de negocio, profundizar acuerdos existentes y desarrollar propuestas innovadoras adaptadas a las necesidades de los distintos mercados.

“Esta nueva etapa en Redion, es una oportunidad de volcar toda mi experiencia, conocimiento y energía para construir un nuevo negocio, más digital, más humano, grande y rentable” explica la nueva Directora Comercial.

Buenos Aires como eje regional

La operación en Argentina cumple un rol clave dentro de la estrategia regional de Redion, consolidándose como un hub desde el cual se impulsa una visión integrada para Latinoamérica, alineada con los lineamientos globales definidos desde la casa matriz en París.

"Argentina es un mercado estratégico para el Grupo, no solo por su trayectoria, sino por su potencial de crecimiento. Nuestra presencia de casi tres décadas en el país nos permite seguir construyendo alianzas sólidas y de largo plazo", destacaron desde la compañía.

Con esta incorporación, Redion reafirma su compromiso con el desarrollo del negocio de asistencia al viajero y la consolidación de su posicionamiento como referente global en soluciones de protección, servicios y seguros.