Taylor Swift se convierte en la artista femenina más rica del mundo

Taylor Swift se convirtió en la artista musical femenina más rica del mundo. La cantante de 34 años tiene un patrimonio neto de US$1.600 millones, según datos de Forbes, por lo que supera los US$ 1.400 millones de Rihanna.

Swift, declarada multimillonaria a principios de este año, pasó a la cantante de Umbrella gracias a su gira Eras. Tal fue el éxito del tour que el Congreso de los Estados Unidos comenzó a realizar consultas a Ticketmaster con respecto a los costos de las entradas y su participación en la venta para los conciertos.

También, cabe recordar que la cantautora, en una disputa comercial con el magnate de la música Scooter Braun por su catálogo, decidió grabar nuevas versiones de su material en sus primeros seis discos para recuperar la propiedad de los masters. Gracias a estas regrabaciones Swift coronó el top de ventas y sus ingresos no han parado de crecer.

Vuelta del Eras Tour

La cantante de "I Can Do It with a Broken Heart" se encuentra en los últimos días de descanso antes de retomar su gira. La misma se reanudará este viernes 11 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami.

La etapa norteamericana de la gira continúa en Nueva Orleans e Indianápolis antes de dirigirse a Toronto y Vancouver en noviembre y diciembre. El espectáculo final está previsto para el 8 de diciembre.

Swift trata de encontrar un equilibrio entre su gran carrera musical y su relación de alto perfil con Travis Kelce, una de las figuras del equipo campeón de fútbol americano, Kansas City Chiefs. La cantante comenzó su romance de alto perfil con Kelce la temporada pasada.

