Cómo las nuevas regulaciones climáticas están transformando el mercado inmobiliario corporativo

Las ciudades del mundo están acelerando la implementación de políticas climáticas que transformarán profundamente el mercado inmobiliario corporativo. Regulaciones más estrictas sobre emisiones, electrificación energética y resiliencia climática están redefiniendo cómo las empresas diseñan, operan y gestionan sus edificios.

De acuerdo con un reciente informe de JLL, basado en el análisis de 75 ciudades globales, la política climática urbana ha pasado de la ambición a la implementación concreta. Este cambio está generando nuevas exigencias regulatorias que impactan directamente en la operación, el valor y la liquidez de los activos inmobiliarios corporativos.

En este contexto, la sustentabilidad corporativa deja de ser un diferencial reputacional para convertirse en una condición necesaria para cumplir regulaciones, reducir riesgos financieros y sostener el valor de los activos en el largo plazo.

Los edificios, en el centro de la transición climática

El informe señala que los edificios representan aproximadamente el 60% de las emisiones urbanas, lo que ha impulsado a los gobiernos locales a avanzar con estándares obligatorios de desempeño energético y reducción de carbono.

Entre las principales tendencias regulatorias se destacan:

Cerca de la mitad de las ciudades analizadas ya implementan estándares obligatorios de eficiencia energética en edificios

Avanza la prohibición del uso de combustibles fósiles en nuevas construcciones

Crecen las exigencias de electrificación de edificios

Se intensifica la incorporación obligatoria de energías renovables y mejoras de eficiencia energética

Este escenario está acelerando la transformación del sector inmobiliario hacia modelos de bajo carbono y mayor resiliencia climática.

Sustentabilidad corporativa: una prioridad estratégica para las empresas

Para las empresas, estos cambios representan tanto un desafío como una oportunidad. La capacidad de anticiparse a las regulaciones, reducir emisiones y optimizar el consumo energético será clave para sostener la competitividad.

Las organizaciones más avanzadas ya están implementando estrategias que incluyen:

Descarbonización de portafolios inmobiliarios

Electrificación y transición energética de edificios

Incorporación de energías renovables

Gestión de riesgos climáticos y resiliencia

Optimización energética a través de tecnología y análisis de datos

En este escenario, el informe destaca la creciente necesidad de contar con asesoramiento especializado que permita traducir estas exigencias regulatorias en planes de acción concretos.

Anticiparse, la clave del nuevo mercado inmobiliario

El estudio concluye que las empresas que se anticipen a estos cambios estarán mejor posicionadas para proteger el valor de sus activos, reducir riesgos y capturar oportunidades en la transición hacia un entorno construido más sostenible.

“Las regulaciones climáticas ya no son una tendencia futura, sino una realidad que está redefiniendo el mercado inmobiliario corporativo”, señala Luciana Arouca, Directora de Sustentabilidad de JLL para Greater Latin America y Brasil.

En un contexto donde las exigencias regulatorias se intensifican, la sustentabilidad se consolida como un componente central de la estrategia corporativa.