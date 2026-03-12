La demanda de oficinas en Buenos Aires mantiene su recuperación y suma cuatro años de crecimiento

El mercado de oficinas está dando muestras de recuperación contundentes. De acuerdo con los resultados presentados por Jones Lang LaSalle (JLL), correspondientes al cuarto trimestre de 2025, se observa una tendencia favorable con absorción neta positiva por cuarto año consecutivo. En el informe se aprecia que dicha absorción fue de 17.048 m², mientras que la vacancia promedio descendió al 16,7%.

En cuanto a los precios, el estudio indica que se mantuvieron sin grandes variaciones respecto al período anterior en torno a los US$ 22,7 por m² mensual. Los inmuebles Clase A alcanzaron un promedio de US$ 26,1 por m² por mes, mientras que la Clase B registró US$ 20,7 por m² por mes.

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Asimismo, durante el trimestre se incorporaron 12.540 m² de nuevo stock al mercado, correspondientes a un edificio en Microcentro que ingresó completamente ocupado por instituciones del sector público de la Ciudad de Buenos Aires.El inventario total alcanzó 2.232.191 m², mientras que los inmuebles en construcción totalizan 166.107 m², con ingresos proyectados que se distribuirán gradualmente a lo largo de los próximos tres años.

Por último, la absorción anual acumulada alcanzó 72.509 m², distribuida entre Clase A (absorción positiva de 34.885 m²) y Clase B (absorción positiva de 37.624 m²).