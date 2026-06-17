Dypsa anunció una nueva preventa inmobiliaria en Vaca Muerta

Dypsa Group anunció el lanzamiento de la preventa de Wenelen Suites Etapa III, una nueva etapa de su desarrollo inmobiliario en Vaca Muerta, luego del éxito comercial de las etapas anteriores, que alcanzaron el 100% de ventas. El proyecto funciona de forma integrada al complejo del Wenelen Executive Hotel y busca responder a la creciente demanda de alojamiento corporativo en la región energética más dinámica del país.

La nueva etapa contempla 14 departamentos de 2 ambientes, completamente amoblados y equipados, diseñados para alojar a personal de empresas de Oil & Gas que operan en Vaca Muerta. Las unidades cuentan con 39 m² totales, balcón privado y cochera. La entrega está prevista para el 15 de noviembre de 2026.

Las unidades se comercializan con un anticipo de USD 63.900 y el saldo en 10 cuotas mensuales, tanto en pesos ajustadas por CAC como en dólares fijas sin interés. También se ofrece una opción de pago contado con descuento. La propuesta de inversión proyecta una renta anual neta estimada entre el 8% y el 12%, sujeta a las condiciones del mercado.

“Wenelen Suites ofrece un modelo de inversión pensado para quienes buscan renta estable, baja fricción operativa y respaldo de una desarrolladora con experiencia concreta en Vaca Muerta. Nuestro diferencial no es solo construir, sino también operar y administrar los activos”, explicó Alejo García Guevara, Director Comercial de Dypsa.

Además, los residentes podrán acceder a servicios y amenities del Wenelen Executive Hotel, como recepción 24 hs, gimnasio, pileta climatizada, spa, mountain bikes, restaurante y conectividad de alta velocidad.

Uno de los diferenciales del proyecto es que los departamentos se integran a un pool de renta administrado por la misma estructura operativa del hotel, lo que permite ofrecer una experiencia “llave en mano” para el inversor. El esquema incluye gestión integral de alquileres, housekeeping, mantenimiento y operación, a cargo de Wenelen Executive Hotel, que ya tiene vínculos con las principales compañías del sector energético.Las unidades incluyen el mobiliario completo y blanquería con el mismo estándar de calidad 4 estrellas del hotel.

Dypsa logró la mejor performance de ventas del año en proyectos inmobiliarios en Vaca Muerta, demostrando la solidez de su propuesta incluso en un contexto de turbulencias económicas y políticas recientes.

Por su parte, Issel Kiperszmid, CEO y Fundador de Dypsa Group, comentó “Sin dudas, la clave del éxito son los tres pilares distintivos de la propuesta de inversión. El interés de los inversores se basa en primer lugar por la ubicación estratégica, en el corazón de Añelo Centro, la zona más buscada por las empresas de Oil & Gas para el alojamiento de su personal, ofreciendo mayor confort y prestaciones”.

Además, la integración de los departamentos con el Wenelen Executive Hotel, garantiza una operación profesional comprobada, una estadía diferencial, con amenities e infraestructura hotelera cuatro estrellas, y un equipo operativo consolidado que asegura un mantenimiento y funcionamiento impecable. Por último, el tercer pilar es el respaldo de Dypsa Group, que con una década de operación en Vaca Muerta, es la desarrolladora líder que, no solo construye, sino que también gestiona su propio hotel, lo que le otorga un profundo conocimiento del mercado, solvencia operativa y un vínculo directo con las principales empresas del sector que alquilan las unidades.