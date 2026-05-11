Casas en seis meses y cuotas a 15 años: la nueva apuesta de una empresa dedicada al real estate

DYPSA Group, empresa dedicada al real estate, presentó Aluen, un proyecto único que permite comprar un lote con la casa llave en mano en 6 meses y financiación a 15 años. Ubicado en el km 40 de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, esta nueva propuesta ofrece elegir entre 11 modelos de casas disponibles de alta calidad.

Issel Kiperszmid, CEO y fundador de DYPSA Group, comentó que “hace más de 2 años que estamos trabajando en este proyecto único que permitirá a muchas familias acceder a su casa en sólo 6 meses. Nos inspiramos en la tecnología de países nórdicos que son pioneros en este tipo de construcción rápida y de excelente calidad que aún no estaba disponible en la Argentina”.

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Aluen tiene ya toda la infraestructura del barrio terminada, cuenta con acceso directo desde la Autopista Ezeiza y también con conexión a la nueva Autopista Perón. Brinda 11 modelos de casas de una y dos plantas con excelente acabado externo con tres niveles de terminación (Confort, Plus y Exclusive), que definen el grado de equipamiento provisto. Todos los precios y alcances están predefinidos antes del inicio de la obra, sin presupuestos abiertos ni imprevistos. Por ejemplo, el modelo Soleada que tiene 172 m2 sobre un lote de 700m2, tiene un anticipo del 25% de U$S 58.000, un pago a los 6 meses con la posesión de otro 25% (U$S58.000), refuerzos semestrales ($1.6 millones) y 180 cuotas mensuales de $1.6 millones ajustables por CAC.

El cliente puede además personalizar su vivienda mediante kits opcionales ya diseñados y costeados: herrería de parrilla, baño exterior, cochera semicubierta, pérgola, galerías y más.

Además de las casas, Aluen cuenta con lotes disponibles de entre 600 y 1.400 m², con precios desde USD 48.800 al contado y planes de pago de hasta 100 cuotas en pesos ajustables por CAC.

El barrio cuenta con amenities como un SUM Deportivo con capacidad para eventos y dos canchas de fútbol 11. Además, un área deportiva con cancha de tenis, fútbol 5, paddle y playón polideportivo. Todas las instalaciones ya están diseñadas y en ejecución.

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Financiamiento propio

En un contexto donde el acceso al crédito hipotecario bancario continúa siendo irregular, DYPSA Group ofrece planes de financiamiento directos, sin intermediación financiera. Para los lotes, el comprador puede elegir entre 36 cuotas sin recargo, 100 cuotas en dólares fijos (desde USD 358/mes) o 100 cuotas en pesos con ajuste CAC.

Para las casas llave en mano, el esquema contempla un 25% al inicio, otro 25% a la entrega de la vivienda terminada al sexto mes; y el saldo financiado a 15 años en pesos con ajuste CAC.

RM