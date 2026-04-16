¿Es momento de comprar una propiedad en Argentina o de mirar para otro lado?

El mercado inmobiliario argentino atraviesa una etapa incómoda: dejó atrás la caída, pero todavía no encuentra una razón para crecer. Es, en términos simples, un mercado en pausa.

Es cierto que los precios en dólares dejaron de caer. Después de años de ajuste, el metro cuadrado parece haber encontrado un piso. Pero el dato más relevante es otro: el volumen no acompaña. Las escrituras siguen bajas y el crédito hipotecario continúa siendo marginal. Sin financiamiento y sin una mejora sostenida del ingreso real, la demanda estructural no aparece.

Esto redefine el rol del inversor. Hoy, quien compra una propiedad en Argentina no lo hace pensando en rendimiento, sino en preservación de capital. Es una decisión patrimonial. Puede haber oportunidades puntuales —sobre todo en operaciones con necesidad de liquidez—, pero no un escenario de suba generalizada.

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En este contexto, mirar alternativas no solo es razonable, sino necesario. El mercado financiero hoy ofrece mejores condiciones para muchos inversores, principalmente por liquidez, diversificación y rendimiento.

En el corto plazo, la renta fija ajustada por inflación ha sido una opción eficiente. Bonos como TX28, TZX28 o DICP permiten capturar tasa real positiva en un contexto de dólar relativamente estable y alta nominalidad, con menor volatilidad y mayor liquidez que el inmobiliario.

Cuando el horizonte es de largo plazo, el mercado accionario global empieza a competir con más claridad. Instrumentos como el SPY permiten acceder al crecimiento de las principales empresas del mundo, con diversificación automática y liquidez, algo que hoy el real estate local no puede ofrecer en la misma escala.

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Esto no implica que el mercado inmobiliario haya perdido relevancia. Sigue siendo un activo clave dentro de una estrategia patrimonial. Pero hoy cumple más un rol de refugio que de crecimiento.

La respuesta es menos compleja de lo que parece. El mercado inmobiliario volverá a ser atractivo cuando vuelva la demanda real. Y eso depende de tres variables concretas: crédito hipotecario accesible, recuperación sostenida del salario real y un costo del capital más bajo. Hasta que esas condiciones no se den, el ladrillo seguirá siendo, más que una apuesta de crecimiento, una decisión de resguardo

*Economista y director de Asesoría Financiera