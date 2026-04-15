Villa Devoto se rinde al nuevo minimalismo: la arquitectura acompaña una vida más simple y funcional

Villa Devoto está cambiando, ya que se ve cómo está cambiando lo que tradicionalmente fue un barrio de casas bajas y chalets clásicos, a uno con una nueva capa de arquitectura contemporánea con fuerte impronta minimalista.

Si bien no se trata de un quiebre abrupto con su identidad histórica, sí se observa una evolución en el lenguaje: líneas puras, materiales nobles y una búsqueda clara de funcionalidad empiezan a ganar terreno en viviendas unifamiliares y desarrollos de baja escala.

Este “minimalismo devotense” se expresa más como una reinterpretación local que como una adhesión estricta al estilo. Los proyectos incorporan grandes superficies vidriadas, integración con patios y jardines, y una paleta sobria, pero sin resignar calidez. En ese sentido, el verde característico del barrio y la vida al aire libre funcionan como aliados clave para una arquitectura que prioriza el confort cotidiano por sobre la estética rígida.

Martín Piantoni, CEO de Alton Desarrollos que cuenta con más de 10.000 metros cuadrados construidos en la zona, expresó que “impulsado por nuevos perfiles de demanda —jóvenes profesionales, familias más chicas y propietarios que buscan modernizarse sin mudarse de barrio—, este fenómeno también responde a una lógica de mercado. Alton encuentra en el diseño contemporáneo una forma de diferenciarse sin alterar la escala de Villa Devoto, dando lugar a una transformación silenciosa pero sostenida en uno de los enclaves residenciales más valorados de la ciudad”.

Este cambio cultural está respaldado también por los datos demográficos. En Argentina, el tamaño promedio de los hogares se redujo de 3,6 a 2,9 personas en las últimas tres décadas, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el promedio ya es de apenas 2,3 personas por vivienda. Al mismo tiempo, el 57% de los hogares del país no tiene hijos menores y uno de cada cuatro hogares es unipersonal. Estas transformaciones redefinen las necesidades del diseño residencial: menos espacios rígidos y más ambientes flexibles, capaces de adaptarse a distintos usos a lo largo del día.

El hogar dejó de ser solo un espacio privado para convertirse también en un lugar de encuentro, trabajo, descanso y recreación. Esa multiplicidad de funciones exige ambientes flexibles, que puedan transformarse según las necesidades de cada momento.

La tendencia hacia viviendas más compactas también se refleja en los números del mercado. En la Ciudad de Buenos Aires, un departamento de tres ambientes que hace quince años rondaba los 80 m² hoy suele ubicarse cerca de los 65 m², una reducción de unos 15 m² en promedio. Al mismo tiempo, en el 75% de los barrios porteños los departamentos ofrecidos tienen superficies menores al promedio de América Latina, que es de 85 m². Este fenómeno, sumado al crecimiento de monoambientes y unidades flexibles, confirma un cambio en el diseño residencial: menos metros, pero mejor aprovechados.

Los materiales también juegan un papel central en esta evolución. La búsqueda de autenticidad y durabilidad lleva a privilegiar materiales nobles —como la madera, el hierro o el hormigón visto— que aportan carácter sin necesidad de recurrir a excesos decorativos. Esta tendencia responde a una estética más sobria, pero también a una mirada más consciente sobre el diseño y la construcción.

A su vez, la tecnología se está convirtiendo en un componente esencial de la arquitectura contemporánea. La incorporación de sistemas de domótica, automatización e inteligencia aplicada al hogar permite optimizar el uso de los espacios, mejorar la eficiencia energética y facilitar la vida cotidiana. Desde el control de la iluminación y la climatización hasta la seguridad y la gestión de dispositivos, la vivienda inteligente ya no es una idea futurista, sino una realidad cada vez más presente en los nuevos desarrollos.

En definitiva, la arquitectura del presente y del futuro cercano parece avanzar hacia un equilibrio entre simplicidad, funcionalidad y tecnología. Un modelo donde cada espacio tiene un propósito claro, donde los metros cuadrados se aprovechan mejor y donde el diseño se adapta a las formas reales de habitar.

Más que una tendencia estética, este nuevo minimalismo refleja un cambio cultural profundo: la búsqueda de hogares que acompañen la vida cotidiana con mayor comodidad, flexibilidad y sentido práctico. Porque, en definitiva, la arquitectura ya no se define por lo que muestra, sino por cómo se vive.