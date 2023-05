Las casas volvieron a incrementar su valor por primera vez desde 2020

En el primer trimestre del año, el precio de venta de las casas en zona norte cambió la tendencia bajista y aumentó un 1,8%. Es la primera vez desde 2020. La mayor suba se registró en unidades pequeñas, de hasta tres ambientes, según lo observado en el último informe de Zonaprop. En tanto, las unidades más grandes, de cuatro ambientes, ascendieron pero a un menor ritmo.

De acuerdo con el estudio, el valor promedio del metro cuadrado se ubica en US$ 1.481. Una casa promedio de dos dormitorios y 150 m2 cuesta US$ 215.200. A su vez, una propiedad media con tres dormitorios y 200 m2 alcanza los US$ 305.300.

En ese sentido, Nordelta se mantiene como la la zona con el valor más alto de metro cuadrado (US$ 2.160 porm2), seguido por los Troncos del Talar (US$ 2.089 por m2) y La Lucila (US$ 1.954 por m2). En la zona media están los barrios de Parque San Ignacio (US$ 1.281 por m2), Pablo Nogués (US$ 1.206 por m2) y Presidente Derqui (US$ 1.131 por m2).

Los valores más accesibles de venta se encuentran en Villa Libertad (US$ 606 por m2). También, en esta línea, se encuentran José C. Paz Centro (US$ 634 por m2) y Billinghurst (US$ 662 por m2).

Cabe señalar que Tigre es el municipio con el mayor precio promedio y con mayor amplitud de precio que oscila entre US$ 790 y US$ 2.160 por m2. La mayoría de los barrios registra una baja de precio interanual

El alquiler medio de una casa de dos habitaciones y 150 m2 se ubica en $ 366.900 mensuales. Asimismo, una propiedad con 3 habitaciones y 200 m2 se alquila por $ 507.700 por mes. Este tipo de propiedades reflejan un incremento del 21,9% en 2023.

Troncos del Talar es el barrio de zona norte con los precios de alquiler más elevados ($ 491.908 mensuales), le siguen Nordelta ($ 432.223 mensuales) y San Fernando ($ 427.968 mensuales). En contraposición, los más económicos son San Miguel ($ 165.423 mensuales), Fátima ($ 238.583 por mes) y Presidente Derqui ($ 239.512 por mes).

Rentabilidad inmobiliaria en zona norte

La rentabilidad en las casas de GBA Norte se incrementó desde junio de 2020, actualmente se ubica en 6,02% anual. Esto quiere decir que se necesitan 16,6 años de alquiler para recuperar la inversión de compra, un 4% menos que un año atrás. Si se compara con la tipología de departamentos, este porcentaje se ubica en 3,24% anual. Es decir, se necesitan 30,8 años de alquiler para recuperar la inversión de compra.

En esa línea, los barrios más rentables a la hora de invertir son San Fernando (9,0%), Boulogne Sur Mer (7,4%) y Pilar Sur (7,4%).

