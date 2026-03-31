Se podrá pagar los peajes con medios contactless

Los peajes de Acceso Oeste, Acceso Norte y las Rutas Nacionales 12 y 14 incorporaron el pago contactless. La nueva modalidad permite que los conductores abonen el peaje acercando su tarjeta de crédito, débito o prepaga o su dispositivo móvil al lector mediante tecnología contactless (NFC). De esta forma, las estaciones de peaje de estos corredores viales avanzan hacia un esquema de pago 100% digital, en el que los conductores podrán abonar sin utilizar efectivo.

Este cambio es parte de una tendencia global mucho más amplia: Mobility as a Service (MaaS), un modelo que redefine la movilidad como un servicio integrado y genera valor para usuarios, operadores, empresas y ciudades. La evolución en las metodologías de pago forma parte de la modernización de los corredores viales que conectan el Área Metropolitana de Buenos Aires con el norte y el oeste del conurbano, y también con la región del Litoral a través de las Rutas Nacionales 12 y 14, dos de las vías más transitadas del país y clave para la conexión con el Mercosur.

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“Luego del despliegue en el Subte y diversas líneas de colectivos como en Ciudad de Buenos Aires y Tucumán, Payway continúa protagonizando la modernización del transporte del país con el objetivo de seguir agilizando y simplificando la experiencia de pago en la movilidad cotidiana. La incorporación de los peajes se suma a la tendencia global orientada a agilizar la circulación, reducir demoras y avanzar hacia sistemas de transporte más eficientes y conectados”, destacó Tomás Flaherty, Chief Strategic Partnerships Officer de Payway.

“La nueva modalidad de pagos en rutas y autopistas no es un punto de partida. Es la confirmación de una transformación que venimos impulsando hace más de 20 años: la evolución hacia sistemas de pagos abiertos en el transporte y la movilidad. Mobility as a Service no solo mejora la experiencia de viaje, también habilita una gestión más eficiente, interoperable y escalable de la infraestructura de transporte, alineada con las necesidades de las ciudades modernas. En este contexto, el trabajo conjunto con partners estratégicos e innovadores como Payway es clave para seguir liderando esta evolución, construyendo soluciones concretas y generando impacto real en la vida de las personas”, afirmó Sebastián Tamanaha, Founder & Executive Vice Chairman en Open Pass.

RM