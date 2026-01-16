Supervielle habilitó los pagos con Pix desde su app

Supervielle se sumó a la lista de bancos que incorporó el pago directo con Pix para que sus clientes que viajen a Brasil. La nueva funcionalidad permite pagar escaneando un código QR y debitar el importe desde la caja de ahorro en dólares, con verificación previa del monto y control total de la operación antes de confirmarla.

Cabe recordar que Pix es el sistema de pagos instantáneos del Banco Central de Brasil. Actualmente, es el medio de pago más utilizado en ese país: más de 150 millones de personas lo usan a diario y concentra cerca del 70% de las transacciones digitales.

La funcionalidad también se encuentra disponible para los clientes del banco que operan a través de la aplicación de MODO.

Cómo utilizar el servicio en la app Supervielle

Para utilizar el servicio, el cliente solo debe contar con fondos en su caja de ahorro en dólares. El proceso es simple: se escanea el código QR del comercio, se visualiza el importe en reales y su equivalente en dólares, y se confirma la operación como en cualquier pago habitual desde la app.

Entre sus principales características se destacan:

Validación previa: antes de finalizar la operación, la App muestra claramente el importe exacto a debitar en reales brasileños y su equivalente en dólares. El sistema permite prevenir estafas y engaños comunes, ya que posibilita verificar el monto total de la operación antes de confirmar el pago y solicitar la corrección, en caso de que haya un error.

antes de finalizar la operación, la App muestra claramente el importe exacto a debitar en reales brasileños y su equivalente en dólares. El sistema permite prevenir estafas y engaños comunes, ya que posibilita verificar el monto total de la operación antes de confirmar el pago y solicitar la corrección, en caso de que haya un error. Tipo de cambio competitivo : la conversión Reales a Dólares, se realiza de forma automática, con un tipo de cambio visible y transparente para el cliente en todo momento.

: la conversión Reales a Dólares, se realiza de forma automática, con un tipo de cambio visible y transparente para el cliente en todo momento. Operaciones seguras: todas las transacciones se procesan bajo los protocolos de seguridad del Banco Central de Brasil y los sistemas de encriptación de MODO.

“En Supervielle trabajamos para que cada experiencia financiera sea simple, ágil y segura, acompañando a nuestros clientes dondequiera que estén”, afirmó Dolores Ferrari, responsable de Medios de Pago de Supervielle. “Al momento de pagar en el exterior, contar con la posibilidad de conocer el monto exacto antes de confirmar la operación y acceder a un tipo de cambio transparente marca una gran diferencia. Estas herramientas no solo brindan mayor claridad, sino también la tranquilidad necesaria para que nuestros clientes puedan disfrutar de sus viajes con total confianza y sin preocupaciones”.

La funcionalidad ya se encuentra disponible para todos los clientes de Supervielle a través de su app y también para quienes operen mediante la aplicación de MODO.