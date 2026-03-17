"Vaca Muerta, Tesoro y Faro para la Argentina": se lanzó el libro de Jorge Augusto Sapag sobre el yacimiento

Ya está a la venta “Vaca Muerta, Tesoro y Faro para la Argentina”, el libro escrito por el ex Gobernador de Neuquén, Jorge Augusto Sapag, En su obra, el autor reconstruye el itinerario de la transformación del yacimiento de clase mundial y analiza los desafíos políticos, económicos y tecnológicos que acompañaron cada etapa del proceso del que ha sido, a su tiempo, protagonista y testigo.

Pionero en ingresar y aprobar en Neuquén y en Argentina el sistema de producción de hidrocarburos con técnicas no convencionales, Sapag examina con minuciosidad y genuina pasión los factores que hicieron posible el desarrollo de Vaca Muerta, los obstáculos estructurales que debió superar y las decisiones estratégicas que marcaron su consolidación, aportando una mirada tanto técnica como política.

“Vaca Muerta nació a pesar de una macroeconomía calamitosa y desquiciada. Su desarrollo es fruto del trabajo, la decisión y el coraje de miles de hombres y mujeres que abrazaron este desafío. Irónicamente, ha llegado a convertirse hoy en una herramienta central para encauzar la economía argentina, generar divisas y asegurar estabilidad”, asegura Sapag en la introducción del libro. Asimismo, el autor remarca que “su riqueza se mostrará con plenitud si se toman las decisiones acertadas en el presente y el futuro. De estos aciertos dependerá que la riqueza derrame en desarrollo económico inclusivo y sustentable sobre Neuquén y toda la República”.

Los empresarios, a un paso de llegar a los altares

En el prólogo del libro, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, afirma que la escala de producción y reservas de Vaca Muerta “nos genera nuevos desafíos, pero también oportunidades, especialmente en un contexto de transición energética global. Vaca Muerta es una realidad. Pero si algo nos enseña este libro es que esta realidad debe seguir construyéndose todos los días con esfuerzo, creatividad y una justa medida de osadía”. Además, en los distintos capítulos del libro, se repasan aspectos administrativos, regulatorios, comerciales y técnicos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, y sobre todo las experiencias humanas, los esfuerzos y logros de las personas involucradas en la tarea que logró cambiar la matriz energética de la Argentina.

“Vaca Muerta. Tesoro y Faro para la Argentina”, despliega uno de los mejores escenarios de reflexión y diálogo sobre el futuro energético, la soberanía nacional, la viabilidad económica y el desarrollo sostenible de la promisora producción de hidrocarburos en nuestro privilegiado territorio. Un escenario crucial en las encrucijadas del presente.

El libro fue editado por Sidera y está disponible en las principales librerías del país pudiendo adquirirse de manera on line a través de www.librum.com.ar

RM