República Dominicana y Arajet transportan asistencia médica humanitaria a Venezuela

La misión humanitaria se realizó en coordinación con el Gobierno de la República Dominicana a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y estuvo encabezada por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud Pública.

Además del traslado de personal sanitario, se incluyeron equipos médicos, medicamentos, así como un hospital móvil que contribuirá a fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades venezolanas en las zonas impactadas por el desastre natural. La empresa Caribe Cargo donó toda la logística del recibimiento y acondicionamiento de la carga.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos conjuntos entre el gobierno de la República Dominicana y Arajet para brindar asistencia oportuna a las personas afectadas, reafirmando los lazos de solidaridad y cooperación que unen a ambas naciones en momentos de necesidad.

“En Arajet tenemos la misión de conectar a nuestra gente y eso incluye estar presentes cuando más se nos necesita, por eso estamos aquí, porque sentimos el compromiso de poner nuestra capacidad operativa al servicio de las necesidades del hermano pueblo de Venezuela. Esta misión humanitaria viene a traer esperanza, apoyo y asistencia a las comunidades afectadas por esta tragedia”, expresó José Gregorio Cabrera, vicepresidente de comunicaciones y relaciones públicas de Arajet.

Dentro de la ayuda trasladada también se encontraban insumos médicos y materiales de primera necesidad donados por organizaciones privadas.

Tras completar la entrega de la asistencia, el vuelo retornó a la República Dominicana con pasajeros que regresan en una operación coordinada con las autoridades competentes de ambos países.

Arajet reiteró su disposición de aportar con iniciativas que promuevan la solidaridad, la cooperación internacional y el bienestar de las personas, contribuyendo activamente a los esfuerzos humanitarios que impactan positivamente a las comunidades de América Latina y el Caribe