Mastellone Hnos. opera con 100% energía renovable en todas sus plantas

Mastellone Hnos. presentó su política y anunció que actualmente la energía eléctrica necesaria para la operación de sus 9 plantas es de origen 100% renovable. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la empresa en pos del cuidado ambiental.

"Haber logrado que el 100% de la energía que requiere Mastellone Hnos. para su operación sea de origen renovable, sin dudas es un gran hito para la empresa y también para los equipos que han trabajado en el proyecto. Es parte de una estrategia mayor que considera el cambio climático que contempla múltiples iniciativas llevadas a cabo y mejoras para el mediano y largo plazo", asegura Juan Alonso, Jefe de Gestión y Control Ambiental de Mastellone Hnos.

El impacto de esta decisión se traduce en una reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (G.E.I.) de 37.299 toneladas de CO2e.

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Este nuevo paso representa el cuarto eslabón de una estrategia que la empresa inició en 2020, cuando comenzó a abastecerse de energía renovable por primera vez, con un 28% de su consumo total. En octubre de 2024 alcanzó el 63% mediante un acuerdo con MSU Green Energy y su parque solar Pampa del Infierno, en Chaco. Meses después, en diciembre, un nuevo acuerdo con Pampa Energía —que suministra energía eólica desde sus parques en Bahía Blanca— llevó ese porcentaje al 80%. El resto del suministro para alcanzar el 100% se completa con energía proveniente de la Central hidroeléctrica El Chocón – Arroyito por medio de un acuerdo con MSU.

La matriz renovable de Mastellone Hnos. combina hoy tres fuentes de generación limpia: energía solar, eólica e hidroeléctrica, en línea con su compromiso de diversificar y fortalecer un abastecimiento sustentable a largo plazo. Los acuerdos alcanzan las operaciones de los complejos industriales Pascual Mastellone (General Rodríguez) y Victorio Mastellone (Trenque Lauquen), además de las plantas de Canals, Albariños, Leubucó, Mercedes, Villa Mercedes (San Luis) y Junín.

RM