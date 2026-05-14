La firma Geotab presentó su quinto Informe Anual de Sostenibilidad e Impacto, en el que revela cómo los datos de vehículos conectados están ayudando a organizaciones de todo el mundo a reducir emisiones, disminuir costos de combustible y mejorar la seguridad vial, mientras aceleran la transición hacia flotas eléctricas. En un contexto como el argentino, donde las empresas enfrentan fuertes desafíos vinculados al costo del combustible, la eficiencia logística y las nuevas exigencias ambientales, la gestión inteligente de flotas se consolida como una herramienta estratégica para mejorar la competitividad y reducir el impacto ambiental al mismo tiempo.

Las compañías requieren reducir su desperdicio de combustible, achicar el ralentí y tener la capacidad de tomar decisiones basadas en datos sobre cuándo y cómo avanzar hacia la electrificación de sus operaciones. En 2025, los vehículos eléctricos conectados a Geotab recorrieron más de 1.400 millones de kilómetros a nivel global.“En Argentina vemos que las compañías ya no analizan la sustentabilidad únicamente desde una perspectiva ambiental, sino también como una necesidad operativa y económica. Hoy reducir emisiones muchas veces significa también consumir menos combustible, optimizar rutas, tener buenos hábitos de conducción y mejorar la rentabilidad. La sustentabilidad ya no es un costo: en Argentina se convirtió en una ventaja competitiva”, señaló el argentino Rubén Kreischer, Senior Partner Manager de Geotab.



Kreischer, agregó: “Las flotas en el país están atravesando un proceso de transformación impulsado por los datos. La tecnología permite tomar decisiones más inteligentes y eficientes, especialmente en industrias como logística, transporte, energía, minería y distribución, donde cada kilómetro y cada litro de combustible tienen un impacto directo en el negocio”.



En este aspecto, el reporte revelado por Geotab reveló que en la industria logística se alcanzaron hitos históricos como la mejora en la calificación de Cambio Climático de CDP a categoría B, reflejando avances en políticas ambientales, divulgación de riesgos y colaboración con la industria. También, se logró una reducción de las emisiones de alcance 2 en un 42,5% interanual, equivalente a una disminución del 87,5% respecto de la línea base de 2019. Asimismo, se registraron más de 3.850 kilos de dispositivos reciclados mediante el programa GO Recycle, un incremento del 51% interanual. Por otra parte, la compañía reportó una disminución de las emisiones de alcance 3 en un 14% gracias al trabajo conjunto con proveedores y al uso de datos primarios basados en actividad.

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El valor de los datos para las flotas

A nivel global, organizaciones de diferentes industrias ya están utilizando tecnología y analítica avanzada para traducir los datos en resultados concretos tanto ambientales como financieros. Entre los casos destacados se incluyen empresas de logística, transporte público, construcción y gobiernos que lograron reducir consumo de combustible, disminuir emisiones, mejorar hábitos de conducción y optimizar costos operativos, de crucial importancia para la situación actual del mercado argentino.

En América Latina y particularmente en Argentina, esta tendencia cobra cada vez más relevancia en sectores con alta dependencia logística y grandes extensiones operativas, donde la eficiencia del transporte es un factor clave para la competitividad.



“Las empresas argentinas están buscando herramientas que les permitan hacer más eficiente su operación diaria sin perder de vista los objetivos de sustentabilidad. La telemática y el análisis de datos se están convirtiendo en aliados fundamentales para lograrlo”, concluyó Kreischer.

RM