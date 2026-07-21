Camuzzi destacó inversiones por más de $51.800 millones en su Reporte de Sustentabilidad 2025

Camuzzi, la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina, presentó su séptimo Reporte de Sustentabilidad, en el que resume los principales resultados de su gestión durante 2025 en materia económica, social, ambiental y de gobernanza. El documento fue elaborado bajo los estándares GRI, incorpora indicadores específicos para el sector Oil & Gas y métricas SASB, y contó con verificación externa independiente a cargo de Crowe.

La compañía destacó que 2025 representó un punto de inflexión para su operación, impulsado por la recuperación de la previsibilidad regulatoria y la entrada en vigencia de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), factores que permitieron fortalecer la planificación de largo plazo, la resiliencia operativa y el desarrollo de nuevas inversiones.

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Más de 2,2 millones de usuarios y expansión de la red

Durante el año, Camuzzi alcanzó los 2.262.721 usuarios activos, garantizando el suministro de gas natural en 370 localidades mediante una red de más de 52.400 kilómetros, que abastece al 45% del territorio nacional.

En el plano comercial, la empresa reforzó sus procesos de cobranza con herramientas digitales y planes de pago, logrando una tasa de rehabilitación del 92,9% de los suministros suspendidos por mora y un récord en su nivel de cobrabilidad.

Regreso al mercado de capitales e inversiones

Entre los principales hitos financieros, Camuzzi Gas Pampeana volvió al mercado local de capitales con una emisión de Obligaciones Negociables destinada a financiar su plan de inversiones. Además, la empresa informó que, tras superar la auditoría integral realizada por ENARGAS sobre sus 30 años de operación, el organismo recomendó la prórroga de su licencia por otros 20 años.

En infraestructura, la distribuidora continuó avanzando en la repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico, una inversión superior a $51.800 millones que permitirá ampliar la capacidad de abastecimiento y habilitar nuevas conexiones en la región.

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Avance de la transformación digital

La compañía también profundizó su proceso de digitalización. La Oficina Virtual superó las 12 millones de visitas, mientras que el nivel de digitalización comercial alcanzó al 98,04% de los clientes.

Durante el año se gestionaron más de 46.000 trámites mediante terminales de autogestión y el chat center registró 0% de time out, según informó la empresa.

Gobernanza, empleo y capacitación

En materia de gobernanza, Camuzzi cerró 2025 sin multas ni sanciones por incumplimientos regulatorios, ambientales o comerciales. Además, desarrolló nuevas herramientas de debida diligencia para contratistas con el objetivo de fortalecer la gestión de riesgos en su cadena de valor.

La distribuidora cuenta con 1.685 colaboradores, registró una rotación voluntaria cercana al 1%, alcanzó una tasa de retención del 100% tras licencias parentales y obtuvo un 98,44% de activación en la plataforma colaborativa Workvivo.

Asimismo, brindó más de 12.400 horas-persona de capacitación, principalmente en Seguridad y Medio Ambiente, y finalizó el año sin registrar fatalidades laborales.

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Huella de carbono y compromiso con las comunidades

En el plano ambiental, Camuzzi concluyó la construcción de su Inventario Corporativo de Gases de Efecto Invernadero, incorporando emisiones de Alcance 1, 2 y 3 como paso previo al cálculo de su huella de carbono corporativa.

En paralelo, impulsó 25 iniciativas sociales que beneficiaron de manera directa a más de 10.000 personas mediante programas de empleabilidad, promoción cultural, bienestar comunitario y prevención. La empresa también reforzó su apoyo a los cuerpos de Bomberos Voluntarios, con la donación de recursos y la creación en Bahía Blanca del primer equipo de Primeros Auxilios Emocionales destinado a brindar contención a rescatistas que intervienen en situaciones críticas.

"El 2025 representó un punto de inflexión para Camuzzi. La recuperación de un escenario de mayor previsibilidad nos permitió fortalecer nuestra capacidad de planificación, impulsar inversiones estratégicas y seguir evolucionando hacia una gestión cada vez más resiliente, eficiente y sostenible. Este reporte refleja ese recorrido y nuestro compromiso permanente con la transparencia y la generación de valor para las comunidades donde estamos presentes", afirmó Rodrigo Espinosa, director de Relaciones Institucionales de Camuzzi.

RM