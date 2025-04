Motorola y sus nuevos modelos Premium

Con un gran evento en Nueva York, Estados Unidos, Motorola –que en 2024 fue el smarthpone más vendido en Argentina, con una participación de mercado del 38,5% según el IDC Mobile Phone Tracker- presentó esta semana sus últimas novedades para todo el mundo y también para nuestro país.

Por un lado, lanzó la la nueva generación del motorola razr, su modelo plegable y el más Premium que tiene la marca. El icónico diseño flip del motorola razr 60 ultra y del motorola razr 60 cuentan con las pantallas flip más grandes y los displays externos más inteligentes e interactivos del mundo. La versión más power, es decir el Ultra, es el teléfono plegable más potente del mundo gracias a la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite de 3nm y cuenta con la carga más rápida del mercado para un plegable.

Además, la gran novedad de estos dos nuevos razr es la experiencia con moto ai, ya que ha evolucionado y hoy es mucho más que un asistente tradicional y busca convertirse en un compañero proactivo e intuitivo. La nueva familia razr ofrece indicaciones avanzadas de moto ai como “¿Qué me perdí? (Catch Me Up)”, “Presta atención (Pay Attention)” y “Guarda esto (Remember This)”. Ahora, Motorola trae más experiencias cautivadoras a la nueva generación de razr, todas accesibles directamente desde la pantalla externa. Next Move, que ofrece a los usuarios recomendaciones en tiempo real, reconoce lo que hay en la pantalla, como una receta o un itinerario de viaje, y ofrece sugerencias para los siguientes pasos. Esto puede incluir guardar detalles importantes para recordarlos más tarde, generar una lista de reproducción de cocina con Playlist Studio o acceder a Image Studio6 para obtener una imagen, avatar, fondo de pantalla o pegatina inspirados en su próximo viaje. Con Smart Connect con AI, los usuarios podrán acceder a estos elementos con un simple comando de voz o texto como “muéstrame esto en mi televisor”, y transmitirlo a un televisor7, reflejarlo en una PC o tablet8 o iniciar un centro multitarea. Además, se podrá acceder a la potencia de Gemini y Gemini Live directamente desde la pantalla externa del razr, para planificar y resolver problemas de forma creativa.

El razr 60 ultra está disponible en cuatro acabados únicos: lujoso Alcantara de tacto suave, madera auténtica, elegante acabado inspirado en el satén y nuestro duradero acabado inspirado en cuero. Muy utilizado en artículos de lujo, Alcantara se introduce por primera vez en la industria de los smartphones, exclusivamente en el motorola razr 60 ultra. Fabricada en Italia, Alcantara es suave al tacto, cómoda de sostener y fácil de sujetar, tiene un compromiso certificado con la sostenibilidad y ha obtenido la tan codiciada certificación de Neutralidad de Carbono desde 2009.12 La incrustación de madera auténtica cuenta con la certificación FSC13 y procede de bosques certificados y otras fuentes controladas gestionadas con prácticas como la tala selectiva, el mantenimiento de la biodiversidad y la replantación de árboles. Cada material se combina con un color Pantone especialmente seleccionado: PANTONE Scarab de inspiración natural, el primitivo PANTONE Mountain Trail, el juvenil PANTONE Cabaret y el intenso PANTONE Rio Red.

Con el motorola razr 60, se podrá elegir entre un acabado duradero inspirado en el cuero, un sofisticado acabado inspirado en el nylon o un ligero acetato que aporta una textura única a cada dispositivo. Los usuarios podrán expresarse con cuatro colores de moda: PANTONE Gibraltar Sea, PANTONE Spring Bud, PANTONE Lightest Sky y PANTONE Parfait Pink.

En Argentina ya se puede conseguir el Motorola Razr 60 ultra por $ 1.999.999; los otros todavía no!

Motorola lideró el mercado de smartphones en Argentina en 2024

Ampliación de la familia Edge

Siguiendo con la línea de los 60; Motorola también lanzó la nueva familia motorola edge 60, con la pantalla de diseño curvo más envolvente del mundo, un sistema de cuatro cámaras profesional y funciones avanzadas de moto ai.

Son tres modelos, el edge 60 pro, el edge 60 y el edge 60 fusion.

Tiene un diseño nuevo, quad-curved ultradelgado e ininterrumpido. Sus curvas suaves y agradables al tacto y los nuevos dorsos texturizados ofrecen una sensación distintiva y con diseños. Disponible en acabados inspirados en cuero y el nylon, el motorola edge 60 pro brilla en colores personalizados seleccionados por el Pantone Color Institute™, como: PANTONE Shadow, PANTONE Dazzling Blue y PANTONE Sparkling Grape. El motorola edge 60 también garantiza una doble sensación con acabados inspirados en tela y cuero en colores PANTONE Gibraltar Sea y PANTONE Shamrock. Mientras que el edge 60 fusion está fabricado con materiales de primera calidad, incluidos acabados inspirados en cuero sintético y lienzo, en colores: PANTONE Zephyr, PANTONE Slipstream, PANTONE Mykonos Blue y PANTONE Amazonite.

Como hoy lo que importa, en gran medida para los usuarios, son las cámaras, los edge 60 cuentan con cuatro cámaras de calidad profesional que garantizan que todos los ángulos, de cerca o de lejos, de día o de noche, resulten exactamente como quieren los usuarios. Y el software refinado elimina las imprecisiones, por lo que los consumidores sólo tienen que apuntar y disparar para obtener resultados de calidad. El sistema de cámara principal de 50 MP con el sensor Sony LYTIA™ 700C crea imágenes más brillantes y vibrantes en todas las condiciones de iluminación. Y los momentos fugaces no saldrán borrosos gracias al sistema OIS y al enfoque omnidireccional de píxeles, que ofrece 32 veces más píxeles de enfoque.

Cómo Motorola busca liderar la gama alta de celulares

Accesorios, y la vuelta a los relojes

Como parte de la presentación de su línea más Premium, Motorola también aprovechó para mostrar su ecosistema de dispositivos, y de esta manera volver con un reloj inteligente, de la mano del moto watch fit, y ampliar su propuesta de auriculares con el moto buds loop, con tecnología Sound by Bose y cristales Swarovski.

Respecto del watch fit, se integra con cualquier dispositivo Android y tiene como objetivo ayudar a los usuarios a mantenerse al día en sus objetivos de fitness y asegurándoles de que nunca pierden el ritmo.

Viene con un elegante marco de aluminio ultrafino, pantalla OLED de 1,9” que facilita la consulta de notificaciones, control de la música y la personalización de las esferas del reloj para adaptarlas a su estilo. Corning Gorilla Glass 3 ofrece protección contra rayones y caídas, mientras que los 1000 nits de brillo permiten una visualización clara incluso bajo la luz solar directa. Moto watch fit también es compatible con correas de 22 mm de otros fabricantes, por lo que los usuarios pueden personalizar su look.

Moto G, la familia que vendió más de 200 millones de unidades

Cuenta con más de 100 modos de deporte, seguimiento avanzado de la frecuencia cardiaca y las calorías, y GPS integrado, los usuarios siempre tendrán la información que necesitan para superar sus límites. Y cuando llega la hora de dormir, el monitoreo del sueño ayuda a los usuarios a mejorar la calidad del descanso con información práctica. Desde intensos entrenamientos en el gimnasio hasta excursiones al aire libre, el moto watch fit está diseñado para ir donde quiera que vayan los usuarios. Con una clasificación IP68 y resistencia al agua de 5 ATM, es lo suficientemente resistente como para soportar el sudor, la suciedad y el agua, por lo que nunca tienen que reducir la velocidad. Además, con una impresionante duración de la batería de 16 días con una sola carga, los usuarios pueden disfrutar de más actividad entre cargas, minimizando el tiempo de inactividad.

Respecto de los auriculares, los moto buds loop cuentan con tecnología Sound by Bose y son los primeros auriculares abiertos de Motorola. Ofrecen una increíble experiencia auditiva que permite escuchar música y contenidos con una calidad de audio de primera mientras se está abierto al mundo que los rodea. Son más que unos auriculares, son una declaración de moda.

Para un acabado aún más lujoso, Motorola ofrece los moto buds loop en el color Pantone® French Oak con cristales de Swarovski.