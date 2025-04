¿Qué sectores lideran la implementación de la Inteligencia Artificial en Argentina?

Ante la necesidad de una transformación digital, resultado de la evolución tecnológica continua, las empresas argentinas invierten cada vez más en inteligencia artificial. En ese sentido, un estudio de IDC reveló que el monto destinado a esta tecnología en América Latina alcanzará los $3,400 millones en 2025.

En cuanto a lo que sucede en el país, quienes lideran el cambio son los sectores financiero y del retail. “Los usuarios demandan servicios más personalizados, y el análisis de datos históricos y preferencias permite a las empresas ofrecer soluciones a medida. Esto es posible gracias a la implementación de tecnologías de IA que explotan la información de manera eficiente”, comenta la especialista de la compañía tecnológica", explicó Marjorie Guerra, Gerente Digital Studios TIVIT LATAM.

Sectores con oportunidades para potenciar el uso de IA

Aunque la adopción de IA crece de manera sostenida, su implementación no está exenta de retos y algunos sectores enfrentan desafíos significativos. Tal es el caso de Salud donde la posibilidad de que se filtren información procura un riesgo no solo para el paciente, si no también para el centro de salud. “El manejo de datos sensibles genera dudas, especialmente en tecnologías emergentes. Sin embargo, estas preocupaciones representan oportunidades para desarrollar soluciones más seguras y eficientes”, señala la experta de TIVIT.

El sector agrícola también está comenzando a explorar el uso de IA en decisiones ambientales y monitoreo climatológico, mostrando un gran potencial de crecimiento.

Inversión y tecnologías complementarias

Según un estudio realizado en 2024 por International Data Corporation (IDC), el 74% de las grandes empresas argentinas planea aumentar su inversión en inteligencia artificial en los próximos dos años. Además, el 63% ya ha ajustado o tiene previsto ajustar sus presupuestos en otras áreas para redirigir recursos hacia iniciativas vinculadas a IA. El retorno promedio de estas inversiones es 2,6 veces su costo, con un plazo estimado de recuperación de casi 14 meses. De forma destacada, un 25% de las organizaciones encuestadas logró recuperar la inversión inicial en menos de seis meses.

“El desarrollo de una solución de IA no se limita a la herramienta en sí, sino que abarca la integración de datos, almacenamiento y protección. Todo esto forma parte de un ecosistema tecnológico que incluye big data, automatización y modernización gradual de infraestructuras”, añadió la Gerente de Digital Studios de TIVIT Latam.

Cabe resaltar que, cuando las empresas buscan una solución, más que ir a buscar una tecnología puntual, lo que realmente desean es resolver un problema. “Estos desafíos, en muchos casos, se solucionan mediante la integración de dos o más tecnologías, lo que potencia aún más la efectividad de la inteligencia artificial”, subrayó.

Finalmente, la inteligencia artificial está transformando rápidamente los sectores que más la adoptan, al tiempo que abre nuevas oportunidades en áreas que aún están explorando su potencial. Con costos cada vez más accesibles y herramientas más avanzadas, la IA se perfila como un pilar fundamental para el crecimiento empresarial en Argentina.