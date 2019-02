Se necesitan $ 27.800 para no ser pobre

El Indec también informó los límites que para no caer en la indigencia se necesitan $ 8.400. Cómo varían estos valores según el tipo de familia.

Los niveles de pobreza siguen aumentando, más cuando los salarios no se recuperan.

Un hogar compuesto por un matrimonio y tres hijos (de 5, 3 y 1 año) del Gran Buenos Aires necesitó en enero de este año $ 11.124,85 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y no caer en la indigencia; y requirió $ 27.812,14 para la Canasta Básica Total –CBT– (además de alimentos incluye gastos de bienes y servicios no alimentarios, como salud, educación, vestido. transporte, entre otros) y no ubicarse debajo de la línea de pobreza.

Según los datos del Indec, el mes pasado la variación respecto de diciembre de 2018 de la CBA fue de 3,7% y de la CBT también fue de 3,7%. En tanto, la diferencia interanual respecto de enero 2019 de ambas canastas fue del 55,8%.

También el Instituto informó que un hogar compuesto por 3 personas, una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, necesitó $ 8.420,65 para no ser indigente y $ 21.051,65 para no ser pobre. Una familia compuesta por cuatro miembros: un varón de 35 años, una mujer de 31, una hija de 8 y un hijo de 6, para no caer en la indigencia necesitaron ingresos superiores a $ 10.577,16, mientras que para evitar la pobreza el límite fue de $ 26.442,92.