Confié en Paolo Rocca y me defraudó

Era el año 2014. El Mundial de Brasil había terminado hace pocos días y nunca había estado tan cerca de sentirme campeón del mundo. Tuve la oportunidad de ir a la final. Tenía la plata para hacerlo, pero me daba cosa gastar ese dinero sólo en mí, y no en mi familia.

Entonces, en agosto decidí confiar en Paolo Rocca y su empresa Tenaris. Tenía esos ahorros que casi gasto para ir al Mundial pero decidí comprar acciones en una compañía que me parecía confiable, estable y fuerte, una de las grandes responsables de la infraestructura en el país.

Invertí (aunque hoy diría la palabra gasté) en Tenaris unos $ 4.873 en 22 acciones que cotizaban a $ 221.50. El dólar en esos días cotizaba a u$s 8,27; por lo que pagué el equivalente a u$s 589, es decir u$s 26,7 por cada acción.

Los años siguientes, hasta mediados de 2019, la cotización de su acción hizo de todo. Fue una montaña rusa tal como lo fueron las acciones de todas las empresas que cotizan en el Merval. Hubo subidas récord y caídas grandes. Sin embargo, como nunca vendí esas acciones, en realidad nunca había ganando ni perdido nada. Tengo la filosofía de mi abuelo de invertir esos pequeños ahorros a muy largo plazo sin mirar el día a día.

Pero todo cambió hace unas semanas. Rocca como máximo responsable de Tenaris, confirmó que dejarían de cotizar en el Merval. Fue después de la asamblea general de accionistas del 29 de Julio de 2019 cuando la sociedad decidió no cotizar más en Argentina y a los accionistas (como yo, aunque sea con solo 22 acciones) nos ofrecieron tres posibilidades: vender dichas acciones antes de que Tenaris termine los procesos para no cotizar más, mantenerlas sin cotización pública en Argentina y en el caso que a futuro decidiera venderlas convertirlas en ADRs y mandarlas a una cuenta suya en Nueva York, México o Milán dónde seguirán cotizando o mantenerlas y ejercer mi derecho de receso en el cual Tenaris propone recomprar dichas acciones a un valor de $ 566,55 que Tenaris pagará a partir del 24/01/2020.

Las cuentas son fáciles. Cuando uno invierte en la bolsa puede ganar o perder, y depende del mercado, del clima social, económico y –esto en la Argentina lo sabemos muy bien- del político. Pero en este caso, yo confié en Paolo Rocca y me defraudó porque su empresa decidió no cotizar más en el país y pagar $ 566,55 por acción, lo que hoy, 23 de agosto de 2019 son apenas u$s 9,93 (tomando un dólar a $ 57). No es complicada la cuenta: invertí u$s 26,7 y me pagan u$s 9,93 por acción.

Seguramente, muchos podrían criticar mi posición por ser un “timbero” (muchos creen que invertir en la bolsa es jugar a la timba). Otros podrán criticarme porque “¿qué culpa tiene Paolo de las devaluaciones”?, ya que en pesos mi “ganancia” sería de un 156%. Estoy en Argentina y debería pensar en pesos, pero la realidad no funciona así. Yo invertí u$s 589 en la empresa de Paolo Rocca durante más de cinco años, confié en Tenaris y la compañía decidió dejar de cotizar en el país y me ofrece solo u$s 218, más de un 65% menos en dólares.

Son las leyes del mercado y Tenaris tiene todo el derecho legal y societario para hacerlo. Eso no quita que yo haya confiado en la empresa y en su líder, Paolo Rocca, y me haya defraudado. Confié en él a largo plazo, y me equivoqué.